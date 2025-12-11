Espana agencias

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Guardar

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, han apostado por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión que han mantenido este jueves en Waterloo.

Según ha informado la formación soberanista vasca en un comunicado, en la cita han analizado "la situación política de Cataluña y de Euskal Herria, así como la del Estado español, y siendo conscientes de la complejidad del contexto actual, ambas fuerzas políticas han convenido en la necesidad de la colaboración entre ambas naciones".

EH Bildu y Junts se han comprometido "a seguir trabajando con ese propósito como vienen haciendo desde hace años junto a las otras fuerzas soberanistas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo dice que el fiscal general hizo una "estratégica destrucción" de su móvil porque no estaba obligado a borrar

A juicio del alto tribunal, la eliminación total de los datos por parte del entonces fiscal general, realizada tras abrirse una investigación en su contra, evidencia una intención deliberada, descartando justificaciones legales y destacando graves implicaciones institucionales

El Supremo dice que el

Nogueras dice no saber si tienen razón los jueces o el exfiscal general, tras la sentencia: "es un problema profundo"

La portavoz parlamentaria Miriam Nogueras advierte sobre una crisis de confianza en las instituciones, señala que la desconfianza ciudadana hacia decisiones judiciales refleja una “politización” estructural y alerta sobre consecuencias graves para la democracia

Nogueras dice no saber si

El TS sentencia al fiscal general por el 'email' y la nota: "No puede responder a una noticia falsa con un delito"

El máximo tribunal de España ha sancionado al ex titular del Ministerio Público por revelar información reservada en un caso mediático, al considerar que no podía divulgar detalles protegidos aun frente a versiones erróneas difundidas en la prensa

El TS sentencia al fiscal

Robles declara su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo tras la sentencia al fiscal general

Tras conocerse los fundamentos de la sentencia que atribuye vulneración de la ley por filtración de información al ex fiscal general, Margarita Robles reitera el respaldo institucional, destacando que confiar en la justicia es indispensable para la democracia

Robles declara su "total y

El abuelo del niño hallado muerto en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo

La investigación judicial por la muerte violenta de un niño en la costa de Almería suma un trámite crucial tras la entrada en la causa de un familiar que solicita autorización judicial para proceder a la cremación del cuerpo, aún pendiente de autorización materna

El abuelo del niño hallado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “épico” entrenamiento militar con

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

Europa es un grupo de países “en decadencia” gobernados por líderes “débiles” y “será irreconocible en 20 años”: EEUU promete “cultivar resistencia” interna en países europeos

Almeida vuelve a retrasar un año la prohibición de circulación a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta ambiental

Mercadona indemniza con 60.000 euros a una gerente despedida sin pruebas bajo la acusación de haber comido varios productos sin pagarlos

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”