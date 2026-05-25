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Diez irrupciones de LaLiga: Pubill, Espí, Jon Martín, Víctor Muñoz, Oso, Ounahi...

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Santiago Aparicio

Madrid, 25 may (EFE).- Marc Pubill, Carlos Espí, Joan Martín, Víctor Muñoz, David Affengruber, Azzedine Ounahi, Ademola Lookman, Martín Satriano, Toni Martínez y Joaquín Martínez, ‘Oso’, son diez irrupciones destacadas de LaLiga 2025-26.

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Es una de las mejores noticias del curso en el Atlético Madrid. El defensa, igual de eficaz en el lateral derecho que en el centro de la zaga, de 22 años, se ganó la confianza de Diego Pablo Simeone y un lugar como titular en el conjunto madrileño a lo largo del curso.

Llegó al Atlético Madrid en el pasado verano procedente del Almería, donde cursó dos temporadas después de ser traspasado del Levante. Campeón olímpico en los Juegos de París 2024 ha sido un fijo y cuando ha faltado el equipo lo ha echado de menos. Ha aprovechado su fortaleza y estatura (1,90) y su buena salida de balón para sobresalir.

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Casi dos metros y un gran poderío físico le han consolidado como una de las futbolistas más preciados de la temporada. De 20 años, ha sido clave en la mejoría del Levante y la salida del equipo de los puestos de descenso. El canterano ha tenido una irrupción fulgurante. Suplente al inicio de curso ha aprovechado cada minuto que ha tenido hasta que se ha convertido en fundamental en el equipo granota.

Incluido en la prelista del Mundial 2026, fuerte en el juego aéreo y gran velocidad, es ya una pieza cotizada por clubes de renombre como refuerzo. El 2026 ha sido su año gracias a su juego y su acierto goleador.

Su impacto ha sido espectacular en el curso de su consolidación en la máxima categoría del fútbol español. Asentado como fijo en el centro de la defensa de la Real Sociedad fue uno de los futbolistas clave en la conquista de la Copa del Rey con su equipo y ya ha empezado a sonar como refuerzo para los principales clubes de LaLiga.

El jugador de Lasarte, de 20 años, canterano de la entidad guipuzcoana dio el salto a la primera plantilla con Sergio Francisco y, poco a poco, se ganó un sitio en el equipo. Contundente en los duelos individuales sobresale por su sobriedad y madurez que le ayuda en la salida de balón.

El alma del ataque del Osasuna, cedido por el Real Madrid, ha explotado en cuanto ha tenido continuidad. De veintitrés años, formado en la Masía y luego en las categorías inferiores del club madridista, es una de las revelaciones de la competición. Debutó el pasado año en Primera, en el Real Madrid, de la mano de Carlo Ancelotti, en el partido contra el Barcelona. Falló un gol claro.

Después marchó al Osasuna donde ha completado un gran curso y donde ha sido fundamental gracias a su desborde, velocidad y en el uno contra uno. Luis de la Fuente le hizo debutar en la última convocatoria de la selección. El Barcelona le tiene entre ceja y ceja pero la mitad de sus derechos y la opción de repesca corresponden al Real Madrid.

Defensa central austríaco, de 25 años que se formó en la cantera del Salzburgo y se consolidó en el fútbol de su país en las filas del Sturm Graz antes de ser reclutado por el Elche en el verano del 2024, con el que ascendió a la máxima categoría del fútbol español.

Esta campaña ha sido la de su consagración y Primera ha supuesto el escaparate esperado para su explosión. Individualmente ha firmado unos grandes números y ha sido convocado por su selección en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos México y Canadá.

Marroquí de 26 años, mediocentro del Girona al que llegó en el pasado verano procedente del Olympique Marsella hasta el 2030. Se ha convertido en este curso en el motor del conjunto de Michel Sánchez con una gran capacidad de conducción, con llegada al área rival.

sus goles, además, han sido determinantes en partidos contra el Real Madrid, Athletic y Betis y ya ha despertado el interés de varios equipos del Viejo Continente antes del cierre del curso. En un año complicado para el Girona, Ounahi ha sido una de las mejores noticias.

El Atlético Madrid aprovechó la oportunidad del mercado de invierno para dar un salto de calidad con el refuerzo del nigeriano de 28 años que ha sido clave en la segunda parte del curso para que el cuadro de Diego Pablo Simeone disputara el título en los grandes torneos.

Excepto en LaLiga, donde pronto se descolgó, fue clave en los duelos contra el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey y en los cuartos de la Liga de Campeones. Comprometido hasta el 2030 con la entidad madrileña su impacto y adaptación fue inmediata. Disfrutó de una explosión goleadora y un evidente desequilibrio en ataque.

Llegado al Getafe también en el mercado invernal, uruguayo, de 25 años y delantero centro. Ha sido un estupendo refuerzo para el club del sur de Madrid que estaba instalado en la parte baja de la tabla, con el descenso como amenaza y con una plantilla corta. Llegó y se erigió en una solución para el equipo de Jose Bordalás y el gran referente del equipo.

Cedido por el Lyon el Getafe, tras su buen rendimiento, ejecutó la opción de compra definitiva hasta el 2030. Sus goles han sido clave para el impulso del conjunto azulón, especialmente recordados los del Real Madrid, el Villarreal, el Betis y el Athletic, además del doblete ante el Mallorca.

Tras un periplo largo por el fútbol europeo, especialmente en el portugués, repartido en el Famalicao y Oporto, Toni Martínez llegó al fútbol español hace dos veranos para reforzar al Alavés pero ha sido en este curso donde ha tenido el rendimiento esperado y donde ha recuperado el talento anotador que tuvo en la competición lusa.

Después de un primer curso discreto ha sido esta campaña 2025-26 la de su irrupción definitiva, como uno de los mejores goleadores españoles de la temporada. Clave en el gol que anotó contra el Oviedo que supuso la permanencia definitiva del equipo vitoriano en la Primera División.

Carrilero por la banda izquierda, lateral o extremo, se ha asentado en la primera plantilla del Sevilla después de sobresalir en el filial al que llegó en el verano del 2022. Debutó con el conjunto hispalense en diciembre del 2025.

De padres argentinos aprovechó la oportunidad que le dio el entonces entrenador Matías Almeyda para hacerse importante en el Sevilla con el que ha jugado 700 minutos. Ha sido pieza clave en la mejoría del Sevilla y la permanencia en la máxima categoría. EFE

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EFE

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