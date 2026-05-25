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Wyndham Clark, con una espectacular remontada, frustra a Kim y Scheffler

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Redacción deportes, 25 may (EFE).- El estadounidense Wyndham Clark firmó una espectacular remontada, con una extraordinaria tarjeta con 60 golpes, para apuntarse la victoria en The CJ Cup Byron Nelson, torneo del circuito de la PGA, y frustrar al surcoreano Si Woo Kim y a su compatriota Scottie Scheffler, número uno del mundo, que apuntaban a jugarse la victoria.

Clark, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2023, firmó un extraordinario -11 con nueve 'birdies' y un 'eagle' sin fallo alguno, para concluir el torneo con 254 impactos (-30) y hacerse con el triunfo con tres de ventaja sobre Kim y cinco respecto a Scheffler, que pese a cerrar el torneo con una buena prestación de 65 (-6) no pudieron hacerse con un torneo para el que uno de los dos parecía destinado tras las primeras vueltas.

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El jugador de Denver se convirtió en el campo texano en el primero en el circuito en ganar dos torneos con una ronda final de 60 golpes, logro que había alcanzado en Pebble Beach en 2024.

“Recuerdo Pebble Beach, fue increíble, pero estuve a punto de lograr un 59. En ese campo, habría sido épico. En este, un 59 no era algo que estuviera en mis planes. Estoy muy orgulloso de mí mismo por no haber dudado ni haberme quedado atrás intentando simplemente dejar la bola a 6 metros del hoyo y entrar poco a poco. Seguí siendo muy agresivo”, comentó Clark, que se quedó a un golpe del registro que consiguió Scheffler el año pasado para ganar en TPC Craig Ranch.

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“Me sentía bastante cómodo, pero sabía que tenía que pisar el acelerador y seguir haciendo birdies. Hice más de los que pensaba, eso seguro”, añadió. EFE

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EFE

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