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Desalojan a más de un centenar de clientes de un céntrico hotel de Málaga por un incendio

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Málaga, 25 may (EFE).- Un incendio provocado en la planta baja de un céntrico hotel de Málaga ha obligado esta madrugada al desalojo de más de un centenar de clientes, un siniestro en el que no se han producido daños personales.

A la 1:30 horas de este lunes varios particulares alertaron al 112 de un incendio en un hotel ubicado en la calle Cerrojo, situado en las inmediaciones del río Guadalmedina, según ha informado a EFE un portavoz del centro de emergencias.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional.

Los bomberos permanecen trabajando en el lugar ya que el fuego sigue activo en algunos puntos interiores.

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Fuentes cercanas a la investigación han señalado a EFE que el fuego se ha originado, según las primeras pesquisas, en el bar Gran Café, que está debajo del hotel y se ha extendido al mismo, que está justo encima.

El incendio ha producido gran alarma entre los vecinos del entorno y los servicios sanitarios han actuado inmediatamente para garantizar la seguridad de las personas desalojadas.

Mientras continúan las tareas de extinción, los efectivos estudian las causas del mismo y el aseguramiento de la estructura afectada.

La Policía Local ha cortado el tráfico en algunas calles y en los accesos peatonales alrededor del edificio por lo que está ocasionando retenciones en los zonas cercanas al lugar. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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