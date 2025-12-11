Espana agencias

Morant acusa a los 'menas' de Vox de "robar" el dinero donado a víctimas de la dana

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reclamado a Vox explicaciones por el presunto desvío de fondos para afectados por la dana por parte de la organización juvenil Revuelta, vinculada a los de Santiago Abascal, y que se investigue "hasta el final".

"Sus menas, sus jóvenes, Revuelta, su asociación juvenil, ha robado el dinero que se ha donado para las víctimas de la dana. Eso es lo que yo sé de Vox. Eso es Vox aquí en la Comunitat Valenciana. Vox el que sostiene a Juanfran Pérez Llorca", ha manifestado en alusión al 'president' de la Generalitat.

Así lo ha declarado a preguntas de los periodistas sobre la proposición no de ley (PNL) registrada por Vox en Les Corts para instar al Consell a promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen y a impulsar un programa de retorno voluntario y de reintegración.

Morant ha replicado denunciando el vínculo entre Vox y Revuelta, después de que la formación de Abascal haya denunciado a la organización juvenil ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por el presunto desvío de fondos. "Quiero explicaciones tanto de Vox Comunidad Valenciana como de Pérez Yorca, que gobierna con ellos", ha añadido.

Ha exigido a Vox que este caso se investigue "hasta el final" y ha advertido que "por mucho que se quieran desentender de esta asociación juvenil, está formada toda por cargos, trabajadores, militantes y simpatizantes de Vox. Aquí no se pueden desentender".

"VOX GANA VOTO A COSTA DE LA DANA"

A su juicio, esto demuestra que "Vox está ganando voto en la Comunitat Valenciana a costa de la dana" y que "lo que ha hecho ha sido aprovecharse de la dana no solo electoralmente, practicando la antipolítica, la política del fango y a través de los bulos, sino también con estas conductas delictivas que es robar directamente el dinero de los voluntarios".

La dirigente socialista ha aprovechado para preguntar a Pérez Llorca "qué pasa con el dinero que donaron los valencianos y las valencianas para las víctimas de la dana" a la cuenta solidaria habilitada por la Generalitat, "porque tampoco hemos sabido todavía adónde ha ido a parar".

