La portavoz de Igualdad del PSOE ve "terrible" el caso de presunto acoso en Lugo y dice que la única opción era el cese

El debate interno en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha escalado en intensidad después de que representantes del sector de Igualdad reclamaran una revisión a fondo de los protocolos internos para la prevención y gestión de casos de acoso y situaciones discriminatorias, según reportó Europa Press. Las demandas por mayor contundencia en la respuesta institucional coinciden con el reciente escándalo vinculado a José Tomé, quien, tras una denuncia interna por presuntos comportamientos de carácter machista, renunció únicamente a la Presidencia de la Diputación de Lugo y a la secretaría provincial, manteniéndose sin embargo al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos y conservando su acta como diputado provincial.

A raíz de estas decisiones, tal como detalló Europa Press, la portavoz de Igualdad en el PSOE, Andrea Fernández, expresó en el Congreso que la única salida apropiada ante una denuncia de este tipo era la renuncia total a todos los cargos institucionales y orgánicos. Fernández insistió en que los procedimientos del partido deben regirse por la transparencia y el rigor, y subrayó la importancia de dar explicaciones precisas a la militancia y a la ciudadanía por cada actuación emprendida. Sus declaraciones tuvieron lugar en medio de una creciente presión sobre la dirección nacional socialista, que, según consignó Europa Press, trasladó formalmente a Tomé la exigencia de abandonar la totalidad de responsabilidades públicas y partidarias.

Europa Press también relató que la portavoz de Igualdad calificó la situación de “terrible”, y recalcó que este tipo de episodios dañan gravemente los principios esenciales del PSOE, así como la confianza depositada en su proyecto de igualdad. Sobre la posibilidad de trasladar los testimonios —incluso anónimos— a la Fiscalía, Fernández sostuvo: “la cuestión debe asumirse con absoluta seriedad”, incidiendo en la necesidad de que la respuesta institucional evite caer en actuaciones meramente burocráticas, reafirmó en declaraciones recogidas por Europa Press.

La polémica en torno a este caso adquiere mayor relevancia en el contexto de otras denuncias de acoso en las filas socialistas, como las planteadas recientemente contra Francisco Salazar, ex cargo tanto en Moncloa como en Ferraz. De acuerdo con Europa Press, el debate interno sobre la actuación del partido ante estos casos se ha visto reavivado por la aparición de nuevas denuncias, lo que ha llevado a Fernández a reiterar la demanda de explicaciones pormenorizadas y directrices claras desde la dirección política.

Negando categóricamente cualquier sospecha de encubrimiento, la diputada manifestó a Europa Press: “En ningún caso quiero creer eso, quiero pensar que mi partido ha actuado bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos.” Estas declaraciones buscan desvincular a la organización de cualquier percepción de encubrimiento en el manejo de las denuncias, en un momento en el que la opinión pública y los medios analizan detalladamente la postura y las acciones del PSOE.

Además, Europa Press destacó que Andrea Fernández respaldó la carta difundida por Elena Valenciano, ex dirigente socialista, dirigida a los hombres del partido para que se involucren activamente en la eliminación del machismo dentro de la organización. Fernández consideró el documento un llamado esencial para que la militancia masculina asuma un papel destacado en la prevención de la discriminación y el acoso, respaldando plenamente la propuesta.

La denuncia contra José Tomé, según explicó Europa Press, motivó la intervención inmediata de la dirección nacional del partido, que solicitó su dimisión integral ante los hechos atribuidos. Sin embargo, la decisión del ex presidente de la Diputación de mantener sus cargos locales suscitó nuevas críticas internas y expuso la percepción de insuficiencia en los protocolos internos de actuación. Diversos sectores señalaron que la ausencia de una renuncia total evidencia vacíos y limitaciones en los mecanismos internos para gestionar eficazmente casos semejantes.

A esto se suman, puntualizó Europa Press, las exigencias de renovación profunda de los procedimientos internos. Desde distintos sectores del partido, se demanda la actualización y el fortalecimiento de las estrategias de prevención, detección y gestión de situaciones de acoso y discriminación, así como mecanismos más efectivos para proteger a las víctimas y restaurar la credibilidad organizacional. La proliferación de denuncias recientes, tanto en el caso de Tomé como en otros, ha puesto de manifiesto posibles carencias en la respuesta y el acompañamiento a las afectadas.

Europa Press subrayó que la presión de la sociedad civil y el seguimiento mediático acrecientan la exigencia de respuestas concluyentes ante la reiteración de comportamientos machistas y actitudes impropias en la vida interna partidaria. La opinión pública y organismos internos del partido observan con atención el desarrollo del caso Tomé y la implementación de eventuales reformas, en espera de que el partido consolide modelos de gestión más eficaces, acordes con los valores de igualdad consagrados en sus estatutos.

El pronunciamiento de Andrea Fernández, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, ha intensificado el debate interno en torno a la responsabilidad individual y colectiva en el PSOE, así como la necesidad de explicitar los criterios que rigen el tratamiento de denuncias. Intervenciones públicas como la suya han propiciado la apertura de discusiones sobre la conveniencia de impulsar cambios estructurales que blinden la protección de las víctimas y garanticen la legitimidad institucional.

Europa Press relató también que el comunicado de Elena Valenciano ha amplificado las demandas de implicación activa de los hombres socialistas en la lucha contra el machismo y los comportamientos discriminatorios. El llamado apunta a trascender el ámbito de las declaraciones internas, con la intención de convertir la igualdad en un eje transversal y operativo de la cultura partidaria.

Las últimas declaraciones y decisiones, publicadas por Europa Press, evidencian la tensión creciente entre la aspiración de actuar de forma ejemplar ante casos de acoso y las dificultades para desplegar medidas efectivas dentro de las organizaciones políticas. El seguimiento que rodea al caso de José Tomé, y el reclamo permanente por mayor transparencia, rigor y protección real, sitúan el debate sobre la igualdad y la gestión de denuncias en el centro de la agenda socialista, bajo una intensa observación tanto de la militancia como de la opinión pública.