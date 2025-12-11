La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo, según han confirmado a Europa Press este jueves fuentes del caso.
Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró (PSOE) pudieran estar "encubriendo" los comportamientos de Salazar
El presidente valenciano acusó a altos cargos socialistas de frenar avances judiciales sobre denuncias graves, según la Cadena SER, e instó a revisar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos internos del partido en la Comunitat Valenciana
Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE
El ex presidente español cuestionó la dependencia de modelos exteriores para resolver desafíos europeos, advirtiendo que copiar esquemas ajenos puede debilitar la cohesión institucional y la legitimidad del bloque ante retos internos y globales
Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema
La máxima autoridad del CIS defendió ante el Senado que cualquier inclusión de nuevas cuestiones en sus encuestas depende estrictamente de la identificación estadística de una demanda social persistente y no responde a presiones políticas externas
Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente" se han hecho "mal las cosas" en el caso Salazar
La agrupación socialista en Extremadura implementa un nuevo reglamento disciplinario tras revisar fallas detectadas, con digitalización de procesos, formación específica para responsables y nuevas garantías para denunciantes, según diversas fuentes consultadas por Europa Press
Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"
El aislamiento familiar y la falta de controles evitaron que durante años se identificaran graves abusos y daños en menores, según pruebas forenses y testimonios que llevaron a expertos a exigir sistemas coordinados y alertas automáticas para prevenir tragedias similares
