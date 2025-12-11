Espana agencias

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo, según han confirmado a Europa Press este jueves fuentes del caso.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró (PSOE) pudieran estar "encubriendo" los comportamientos de Salazar

El presidente valenciano acusó a altos cargos socialistas de frenar avances judiciales sobre denuncias graves, según la Cadena SER, e instó a revisar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos internos del partido en la Comunitat Valenciana

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

El ex presidente español cuestionó la dependencia de modelos exteriores para resolver desafíos europeos, advirtiendo que copiar esquemas ajenos puede debilitar la cohesión institucional y la legitimidad del bloque ante retos internos y globales

Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

La máxima autoridad del CIS defendió ante el Senado que cualquier inclusión de nuevas cuestiones en sus encuestas depende estrictamente de la identificación estadística de una demanda social persistente y no responde a presiones políticas externas

Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente" se han hecho "mal las cosas" en el caso Salazar

La agrupación socialista en Extremadura implementa un nuevo reglamento disciplinario tras revisar fallas detectadas, con digitalización de procesos, formación específica para responsables y nuevas garantías para denunciantes, según diversas fuentes consultadas por Europa Press

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

El aislamiento familiar y la falta de controles evitaron que durante años se identificaran graves abusos y daños en menores, según pruebas forenses y testimonios que llevaron a expertos a exigir sistemas coordinados y alertas automáticas para prevenir tragedias similares

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

La Justicia rechaza desheredar a dos hermanas tras ser acusadas por su padre alcohólico de maltrato: vincula el “distanciamiento” a la adicción

La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”