La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo, según han confirmado a Europa Press este jueves fuentes del caso.

