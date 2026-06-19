Mejora la situación en el incendio de San Vicente (León) con una previsión "favorable"

Valladolid, 19 jun (EFE).- Mejora la situación del incendio iniciado poco después de las tres y media de la tarde de este viernes en el municipio leonés de San Vicente, en la comarca de El Bierzo, ya que su velocidad de propagación es baja debido al descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad.

El incendio continúa activo y declarado por la Junta de Castilla y León con nivel 1 de gravedad al amenazar una superficie forestal de al menos 30 hectáreas, por lo que numerosos medios de extinción continúan trabajando en la zona.

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Según explica la Consejería de Medio Ambiente y Energía en su portal sobre incendios forestales, en estos momentos un total de 21 medios terrestres trabajan en la zona para tratar de controlar las llamas.

No obstante, la previsión es favorable, debido a que la temperatura ha bajado de los 16 grados y la humedad ha ascendido por encima del 80 por ciento, lo que facilita el control de las llamas, que ahora avanzan lentamente.

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El paraje en el que se ha declarado este incendio forma parte del municipio de Arganza, entre Ponferrada y Vega de Espinareda, en una calurosa jornada, en la que ha sido declarada precisamente una alerta por riesgo de incendios en toda la Comunidad de Castilla y León y que se prolongará durante las próximas jornadas.

Las llamas, sin embargo, llegaron a amenazar Ocero, en el municipio de Sancedo, el único de esta comarca en el que se organizan brigadas vecinales para vigilar y evitar que sus numerosos pinares sean pasto de las llamas.EFE

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