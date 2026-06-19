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Un brote de salmonelosis afecta a 90 alumnos y docentes de un colegio privado de Madrid

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Madrid, 19 jun (EFE).- Un brote de salmonelosis que se declaró el martes 16 de junio, a última hora, ha afectado a unos noventa alumnos y docentes del Colegio Estudio Conde Orgaz, situado en el madrileño distrito de Hortaleza, sin que se haya producido ningún ingreso hospitalario, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

Desde el departamento de Sanidad se contactó con los pediatras de la zona del colegio para que pidieran coprocultivo (una muestra de heces para identificar bacterias) a los niños que acudieran a consulta.

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Este viernes se ha conocido resultado de salmonela, han indicado las fuentes de Sanidad.

Se realiza inspección de la cocina y toma de muestras de la comida del lunes 15 junio. Además se ha enviado nota informativa a la dirección del centro para que la distribuya a los padres, de acuerdo con el protocolo.

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La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas en la Unión Europea y en países no pertenecientes a la Unión Europea, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Es una infección gastrointestinal causada por la bacteria salmonela, que provoca fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Se transmite por el consumo de alimentos como huevos y productos a base de huevo crudo o poco cocinados, carne cruda o poco cocinada, especialmente de aves de corral, así como leche y productos lácteos no sometidos a tratamientos que eliminen la salmonela; agua contaminada, frutas y hortalizas crudas.

Los síntomas aparecen entre seis y 72 horas después de la ingesta de alimentos contaminados con samonela y la enfermedad dura entre dos y siete días. EFE

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