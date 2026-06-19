Presidente de Canarias acude al acto por el natalicio de Artigas junto al presidente Orsi

Sauce (Uruguay), 19 jun (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participó en los actos conmemorativos por el natalicio del prócer uruguayo José Gervasio Artigas, un evento encabezado por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, que sirvió para estrechar los lazos entre ambos territorios.

Durante la jornada en el departamento (provincia) de Canelones, Clavijo presenció el tradicional desfile cívico-militar, que congregó a diversas instituciones de enseñanza y organizaciones sociales, así como a efectivos militares, policiales y a las clásicas formaciones de caballería gaucha.

PUBLICIDAD

Su presencia en Canelones (departamento cuyo gentilicio es el de "canario") subrayó el profundo arraigo de la diáspora en el país sudamericano, coincidiendo con el tricentenario de la fundación de Montevideo, gestada en 1726 por familias canarias.

En este contexto, el mandatario insular confesó sentir una profunda "admiración y respeto" al reflexionar sobre el coraje de aquellos primeros emigrantes que dejaron su tierra buscando un futuro mejor.

PUBLICIDAD

El jerarca tuvo un breve encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien le remarcó sus orígenes canarios, concretamente de la localidad de Teguise, en la isla de Lanzarote.

Clavijo manifestó horas antes su deseo de que Orsi pueda sumarse a la treintena de actos conmemorativos previstos para el mes de noviembre en Madrid, Canarias y Uruguay en el marco de la celebración de los 300 años de las corrientes migratorias entre los dos continentes.

PUBLICIDAD

Además, trazó un balance "tremendamente positivo" de su agenda política e institucional en el país sudamericano y destacó el encuentro con la colonia isleña, conformada por ciudadanos que, según concluyó, "se sienten muy orgullosos de ser uruguayos, pero también canarios".

Remarcó la actualización del memorando de entendimiento entre el Ejecutivo autonómico y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), que se encontraba sin actualizar desde 2002, y que —a su juicio— representa un fortalecimiento de los cimientos de la relación entre Canarias y Uruguay.

PUBLICIDAD

El presidente autonómico acudirá este viernes a la presentación de un sello conmemorativo de la llegada de los canarios a Uruguay y a una muestra de las actividades del programa cultural Arroró Uruguay, una iniciativa que busca reforzar los vínculos históricos de ambas regiones, especialmente entre las nuevas generaciones de descendientes de emigrantes.

Finalmente, Clavijo concluirá su viaje a Uruguay el próximo sábado con una visita a la chacra de la exvicepresidenta uruguaya y viuda del expresidente José Mujica, Lucía Topolansky, para, más tarde, poner rumbo a Argentina, donde será recibido por la colectividad canaria y el embajador de España en dicho país, Joaquín María de Arístegui. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)