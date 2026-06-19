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4-0. El Sabadell remonta al Zamora y vuelve a Segunda cinco años después

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Sabadell (Barcelona), 19 jun (EFE).- El Sabadell certificó este viernes su regreso al fútbol profesional cinco años después tras completar una remontada incontestable en una Nova Creu Alta abarrotada, donde levantó el 1-0 de la ida ante el Zamora con un contundente 4-0.

Javi López-Pinto igualó la eliminatoria pasada el cuarto de hora, y cuando todo apuntaba a la prórroga, Eneko firmó el 2-0 en el minuto 89. Con el Zamora volcado en busca del gol que le diera el empate, Quadri Liameed y Xavi Moreno completaron la goleada que devuelve al Sabadell a la categoría de plata después de su último descenso en la campaña 2020-2021.

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Como ya hiciera en la semifinal ante el Real Madrid Castilla, el Sabadell estaba obligado a remontar. Esta vez, sin embargo, el desafío parecía más abordable: apenas un 1-0 en contra que su afición, entregada desde mucho antes del pitido inicial, se encargó de convertir en una cuestión de fe.

Decidido a asumir el control desde el primer minuto, el conjunto arlequinado encontró pronto la recompensa. Pasado el primer cuarto de hora, Javi López-Pinto recogió el balón más allá de la frontal y dibujó un disparo con rosca que se coló por la escuadra izquierda de la portería defendida por Fermín Sobrón para igualar la eliminatoria (1-0, min. 18).

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Pasada la hora de juego, el Zamora reclamó un posible penalti sobre Kike Márquez, pero el colegiado Aimar Velasco, tras revisar la acción, consideró que no existía infracción. Fue prácticamente la única aparición ofensiva de un conjunto zamorano que resistía como podía ante un cuadro local que, con el paso de los minutos, empezó a abusar del centro lateral en busca del gol que se le resistía, mientras la prórroga comenzaba a asomar en el horizonte.

Pero cuando el tiempo comenzaba a agotarse, llegó el estallido. En el minuto 89, uno de esos innumerables centros encontró por fin el camino. Joel Priego puso el balón al área, Escudero remató al palo y el rechace cayó a los pies de Eneko Jauregi, que mantuvo la sangre fría para firmar el 2-0.

Con el Zamora obligado a lanzarse en busca del milagro, el Sabadell encontró aún más espacios para castigar. Ya en el descuento, Quadri Liameed robó en campo contrario y estableció el 3-0, en un tramo final ya completamente desatado, con invasión de campo incluida. Tras la reanudación, Xavi Moreno puso el 4-0 definitivo que certifica el regreso del conjunto arlequinado al fútbol profesional.

- Ficha técnica:

4 - Sabadell: Fuoli; Astals (Ripoll, min.72), Bonaldo, Kaiser (Eneko, min.46), Fornés, Priego; Orriols, Liameed, López-Pinto (Moreno, min.72); Coscia (Escudero, min.80), Miguelete (Segura, min.63).

0 - Zamora: Olarte; Codina, Ruiz, Luengo, Moreno (López, min.84); Damar (Sancho, min.70), Lozano, Ramos, García; Losada (Carbonell, min.76), Márquez.

Goles: 1-0, min.18: López-Pinto. 2-0, min.89: Eneko. 3-0, min.96: Liameed. 4-0, min.110: Xavi Moreno

Árbitra: Aimar Velasco (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Genar Fornés (min.46), a Albert Orriols (min.82) y a Xavi Moreno (min.110) por parte del Sabadell.

Incidencias: Vuelta de la final del ‘play-off’ de ascenso a la Liga Hypermotion en la Nova Creu Alta ante 11.908 espectadores. EFE

avm/jl

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