Espana agencias

La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede de la aerolínea por presunto blanqueo

Agentes de la UDEF arrestaron a los máximos responsables de la aerolínea tras una operación judicial bajo secreto de sumario en Madrid, en el marco de una investigación por movimientos sospechosos de fondos, recogió Europa Press

Guardar

El registro de la sede de Plus Ultra y la detención de sus principales responsables ha vuelto a poner el foco en la aerolínea, aunque fuentes judiciales han recalcado que el operativo responde a hechos distintos de los investigados previamente durante la pandemia. Según Europa Press, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo este jueves la detención del presidente de la compañía, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

La operación, realizada en Madrid y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 15, incluyó el registro de las oficinas centrales de la empresa, detalló Europa Press. El procedimiento judicial permanece bajo secreto de sumario, sin que hasta el momento se haya revelado información específica sobre los hechos que motivaron la detención de los directivos ni acerca del avance de las diligencias. Europa Press consignó que las autoridades judiciales no han comunicado qué tipo de documentación o material fue incautado en la sede ni el contenido preciso de las sospechas que pesan sobre la cúpula de Plus Ultra.

La nueva investigación se suma a otros antecedentes judiciales que afectan a la aerolínea y que marcaron el debate público sobre las ayudas extraordinarias destinadas al sector aéreo durante la crisis sanitaria. Durante la pandemia, Plus Ultra recibió 53 millones de euros en concepto de ayudas públicas, decisión que generó fuertes cuestionamientos y derivó en una investigación judicial sobre la legalidad de la adjudicación de esos fondos. En enero de 2023, el mismo Juzgado de Instrucción número 15 decidió archivar aquella causa al considerar que los directivos de Plus Ultra no participaron en la decisión sobre el rescate financiero, ya que la adopción y aprobación de la subvención había correspondido en exclusiva al Consejo de Ministros.

En aquella resolución, citada por Europa Press, la magistrada Esperanza Collazos indicó: “Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, de modo que los representantes legales de la aerolínea quedaron fuera de la condición de investigados una vez agotado el periodo establecido para las pesquisas.

A pesar de los antecedentes previos, Europa Press señaló que el nuevo procedimiento judicial no guarda relación directa con aquellos hechos vinculados a las ayudas estatales, sino que obedece a la apertura de diligencias por un presunto delito de blanqueo de capitales. La UDEF ha centrado las pesquisas en la cúpula de la empresa y en el posible movimiento irregular de fondos, dentro de una investigación que, según el medio, permanece envuelta en absoluta reserva procesal.

El caso mantiene la atención sobre la gestión de fondos públicos y la supervisión judicial del sector aéreo, mientras el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid sigue al frente de la tramitación junto con la UDEF, encargada de las actuaciones policiales. Sin información adicional por parte de las autoridades, el desarrollo futuro de la causa y la situación legal de los máximos directivos de Plus Ultra dependerán de las próximas decisiones judiciales, reportó Europa Press.

Temas Relacionados

Blanqueo de capitalesPlus UltraJulio MartínezRoberto RoselliEuropa PressUDEFMadridJuzgado de Instrucción número 15AerolíneaFondos públicosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La jueza de la dana reclama a Emergencias el borrador de Es-Alert que no llegó a enviarse a la población

La magistrada a cargo de la causa solicita en menos de 48 horas el manuscrito del mensaje de alerta que pudo haber advertido a los vecinos antes del desastre, buscando aclarar por qué no se difundió dicha comunicación

La jueza de la dana

Pradales ve "imprescindible" haber reconocido a los etarras Txiki y Otaegi como víctimas por parte del Estado

El gobierno español anuló las condenas dictadas contra Paredes Manot y Otaegi, declarados víctimas tras juicios sin garantías en 1975, otorgando reconocimiento oficial conforme a la Ley de Memoria Democrática y estableciendo precedentes para nuevas reparaciones

Infobae

Alegría (PSOE) sobre el registro de Forestalia por la UCO: "Es el momento de que la justicia actúe"

Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo y líder socialista aragonés, defendió la separación de poderes tras la operación policial en Forestalia e instó a garantizar transparencia mientras la investigación judicial eleva la presión sobre el ejecutivo autonómico y la oposición exige explicaciones

Alegría (PSOE) sobre el registro

Tres personas heridas al ser arrastradas por un golpe de mar en A Coruña

Infobae

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una exhaustiva inspección en el centro de Zaragoza, incautando documentación relevante en el marco de una investigación nacional de presunta adjudicación irregular de contratos con participación de ex altos cargos y empresas privadas

La UCO registra la sede
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas