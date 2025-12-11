Camps presenta el equipo con el que quiere liderar PPCV y ganar en 2027: "Soy el único que tiene modelo de futuro"

La propuesta de Francisco Camps para un cambio de rumbo en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) incluye la exigencia de convocar el congreso regional en los próximos meses para renovar el liderazgo y preparar una candidatura capaz de lograr la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2027. Según informó Europa Press, el expresidente de la Generalitat defendió como imprescindible la necesidad de reactivar la militancia y reorientar el discurso político del partido para recuperar una posición dominante en la política valenciana, subrayando que no existe ningún otro militante que haya manifestado abiertamente su voluntad de liderar este proceso o de postularse como ‘president’ de la Generalitat.

Europa Press detalló que Camps presentó públicamente a su equipo de campaña, anunciando un plan de trabajo diseñado para situarse como candidato del PPCV en los próximos comicios autonómicos. En la rueda de prensa convocada para esta presentación, reafirmó su convicción de poder alcanzar una mayoría absoluta, aunque advirtió que ello exige que el candidato transmita esa capacidad cada día. Camps instó a que el Partido Popular “vuelva a ponerse en marcha” y expresó su confianza en que la dirección nacional perciba que en la región “hay ganas, ilusión y un proyecto” sólido para afrontar la próxima etapa política.

El exdirigente reiteró su compromiso permanente con el partido y se presentó como el único que cuenta con un modelo de futuro claro para la Comunitat Valenciana. En declaraciones recogidas por Europa Press, enfatizó la urgencia de comenzar la estrategia para las elecciones de 2027, lamentando que, por el momento, la cuestión no ocupe la agenda ni de la dirección ni de la militancia del partido. A su juicio, la situación interna evidencia la ausencia de otros aspirantes al liderazgo, lo que lo convierte en la única voz que articula públicamente su intención de asumir el reto electoral y renovar el proyecto político.

Entre las prioridades de Camps figura la celebración del congreso regional del PPCV antes del verano, planteando como plazos idóneos los meses de marzo, abril o, como máximo, junio. Europa Press consignó que considera imprescindible evitar la demora indefinida en la convocatoria de este cónclave. En su opinión, la elección de un candidato que impulse un discurso actualizado responde tanto a una necesidad orgánica como a un deber político ante la sociedad valenciana.

Camps respondió durante la comparecencia a comentarios recientes de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat y actual secretario general del PPCV, quien había elogiado el “optimismo” del expresidente respecto a la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta o de lograr el desplazamiento de Vox. Camps replicó que su visión responde a una evaluación realista de las circunstancias y rechazó ser considerado un problema para el partido, asegurando que no teme ni a personas ni a situaciones internas y que su relación con la estructura del PP es de servicio y entrega total.

Como fundamento de su propuesta, Camps defendió la conveniencia de instaurar un nuevo liderazgo en el PPCV, orientado a restituir la fortaleza del centro-derecha valenciano y a garantizar la estabilidad del gobierno sin ataduras a otras formaciones como Vox. Según lo publicado por Europa Press, lamentó la existencia de una percepción extendida en su partido sobre la imposibilidad de conseguir la mayoría absoluta, por lo que animó a reivindicar la capacidad del PP para gobernar en solitario y devolver la iniciativa política a los populares.

Para argumentar su visión, Camps recordó que en etapas pasadas el PPCV disponía de una base militante mucho más amplia, mientras que ahora observa una estructura interna menos robusta en relación con el aumento de responsabilidades políticas. A su juicio, el partido ha “invertido la pirámide”, con la base militante debilitada y el aparato jerárquico creciendo, por lo que resulta prioritario fortalecer la movilización, abrir sedes y actualizar las dinámicas internas del partido.

En cuanto a la organización del congreso regional, el expresidente valoró tres escenarios posibles: la nominación directa por parte de la dirección nacional, la elección de un candidato mediante compromisarios, o un congreso abierto a toda la militancia, siendo esta última la opción que consideró más idónea. En declaraciones recogidas por Europa Press, manifestó su objetivo de convencer tanto al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, como al secretario general, Miguel Tellado, sobre su idoneidad, y se mostró dispuesto a competir en cualquiera de los formatos que finalmente se adopten.

La oferta programática de Camps se centra en cuatro ejes fundamentales: agua, financiación, infraestructuras y seguridad, propuesta que, según presentó ante los medios, pretende impulsar a la Comunitat Valenciana como un actor relevante a nivel nacional. Subrayó la necesidad de que la región recupere “tono” y “potencia” en el contexto político español, y enfatizó que el PP solo rinde en plenitud cuando lidera el gobierno.

A preguntas sobre sus contactos con la actual dirección autonómica, Camps reveló que no ha mantenido conversaciones con el nuevo presidente de la Generalitat, con Pérez Llorca ni con Carlos Mazón, y que toda la información sobre su candidatura ha sido compartida públicamente, reafirmando que su partido conoce en detalle sus planteamientos. Según publicó Europa Press, explicó que ha formulado reiteradas invitaciones al diálogo y reiteró que no ha participado en estrategias internas o reuniones reservadas al margen de la estructura formal del partido.

En referencia a por qué la dirección del PP autonómico no ha respondido a sus planteamientos, Camps evitó profundizar públicamente, limitándose a señalar que expondrá sus argumentos de manera interna y en el foro adecuado cuando sea requerido por la directiva. Sobre cuestiones protocolarias, consideró que a un expresidente se le debería invitar personalmente a eventos como la cena de Navidad de la organización, en vez de recibir una nota formal, como sucedió recientemente.

Consultado acerca de comentarios de Pérez Llorca sobre la renuncia de Carlos Mazón, Camps contestó que ese asunto compete exclusivamente al actual presidente de la Generalitat, recordando que Mazón fue quien eligió de forma directa a Llorca como su sucesor. Interrogado por la opción de presentarse por otra fuerza política, descartó por completo esa posibilidad, recalcando que ha formado parte del PP desde sus orígenes y que su lealtad al partido es inquebrantable.

El organigrama de su equipo de trabajo está encabezado por él como candidato, con Inés Peiró actuando en la dirección de campaña, y la colaboración de un comité estratégico reducido compuesto por Mariano Durán, Alberto Fourrat y Chema Simó. Europa Press detalló que el resto de la organización abarca áreas de Estrategia y Análisis, Comunicación y Mensaje, Organización territorial, Programa y Contenido político, Movilización y actos, y Legal, finanzas y control, conformando la estructura con la que Camps busca materializar sus objetivos para el PPCV en el próximo ciclo electoral.