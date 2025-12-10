Espana agencias

Sumar quiere llamar a Revuelta y Vox a la comisión del Congreso para saber qué pasó con el dinero recaudado tras la dana

Guardar

Sumar quiere llevar a miembros de Revuelta y de Vox ante la comisión de investigación de la dana para que aclaren en el Congreso qué pasó con el dinero que recaudaron para las víctimas de la tragedia, habida cuenta de que un exdirigente de organización juvenil ha denunciado irregularidades.

Arturo Villarroya, exdirigente de Revuelta y asesor del líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha presentado una denuncia ante Fiscalía por "presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados", acusaciones que ha negado la organización juvenil, responsable de buena parte de las protestas ante Ferraz. Vox se ha desmarcado de Revuelta subrayando que no forma parte del partido.

Desde el grupo parlamentario de Sumar entienden que este supuesto "desvío de fondos" recaudados para víctimas de la dana debería abordarse en la comisión de investigación del Congreso, aunque inicialmente no estaba contemplado en el plan de trabajo.

QUE VAYA ABASCAL

A tal fin, pedirán que se llame a representantes de la organización juvenil y de Vox, sin descartar al propio presidente del partido, Santiago Abascal, que ven un perfil "interesante" dados los vínculos entre ambas organizaciones.

"La dana fue una tragedia terrible y mientras nuestra gente se moría, nos enteramos ahora de que una parte de la extrema derecha utilizó una supuesta recaudación de fondos y la buena voluntad de la gente para lucrarse, para desviar el dinero --ha señalado el diputado Nahuel González--. Nuestra gente se moría y había algunos que en vez de ayudar, lo que hicieron fue enfangar, llenar de bulos y encima parece ser que robar dinero de todos y de todas".

Según ha dicho, Sumar quiere "llegar hasta el final" en este asunto, aunque admite que ahora mismo no se sabe la dimensión que tiene ni quiénes son los representantes de Revuelta más adecuados para comparecer.

NO SERÁ INMINENTE, PERO PRONTO

Tampoco hay fechas previstas porque primero debe ampliarse el listado de comparecientes aprobado, en el que aún faltan muchos nombres del Gobierno valenciano y el propio Alberto Núñez Feijóo. "No creo que sea inminente, pero que sea pronto", ha deseado González.

De entrada, Sumar ha adelantado que la próxima semana habrá una reunión de la mesa de la comisión y que en enero se calculan una o dos sesiones de comparecencias. Confía en que los partidos de la mayoría de investidura apoyen su propuesta de incluir el caso de Revuelta en la agenda. "Pensamos todo lo mismo, que es una auténtica vergüenza que hubiese gente lucrándose del dinero de gente de la dana", ha remachado.

La diputada de Compromís, Agueda Micó, ya dijo que también debería intervenir en este caso el Tribunal de Cuentas, mientras que el diputado del mismo partido pero adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, espera además una investigación judicial: "La Audiencia Nacional debe investigar 'al entorno' de Abascal, a los cachorros de VOX, por banda criminal. Mala gente envuelta en la bandera que robaba a quienes intentaban ayudar a familias destrozadas por el barro", ha escrito en la red social X.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE-A denuncia dos millones de pruebas diagnósticas pendientes en Andalucía y culpa a Moreno del "colapso"

Miles de usuarios en hospitales andaluces encaran esperas que alcanzan los dos años para estudios como biopsias, colonoscopias o mamografías, mientras sindicatos y asociaciones critican la externalización y falta de personal como causas del agravamiento asistencial

PSOE-A denuncia dos millones de

Fernández Calle (Vox) advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a "regalar" ni un solo voto

Tras la exclusión de agricultores en Extremadura, Vox exige compromisos escritos en defensa del sector rural y rechaza negociar sin garantías claras de apoyo a la agricultura familiar, mayor financiación y reducción de trabas administrativas, según Europa Press

Fernández Calle (Vox) advierte a

PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

El proceso judicial sobre supuestas irregularidades en la gestión pública ha incrementado la presión para que el Partido Popular adopte medidas urgentes, mientras la incertidumbre y la vigilancia social crecen ante la falta de definiciones oficiales

PSOE exige a PP que

Marlaska refuerza la relación con Qatar, "actor clave" en materia de terrorismo y el conflicto entre Israel y Palestina

Marlaska refuerza la relación con

Díaz llevará a la Fiscalía al Gobierno valenciano por quitar una sanción por la muerte de un trabajador en la dana

Díaz llevará a la Fiscalía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ex guardia civil que

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo