Page, tras la sentencia a García Ortiz, pide a PP y PSOE "no deslegitimar" el modelo judicial que ellos han pactado

Durante una entrevista concedida al canal La Sexta, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aludió a la existencia de posturas discrepantes entre los miembros de los tribunales españoles y recordó que este fenómeno, reflejado recientemente en sentencias como la del caso Gürtel, forma parte de la esencia colegiada que caracteriza al funcionamiento de la justicia en España. Al referirse a este debate, Page introdujo el tema central de la discusión pública tras el fallo condenatorio contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según informó Europa Press, el mandatario regional planteó una reflexión sobre la legitimidad del modelo judicial y exigió a los partidos mayoritarios, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que eviten alimentar la deslegitimación de las decisiones judiciales emanadas de órganos cuya composición ambas formaciones han consensuado a lo largo de los años.

García-Page manifestó que la justicia "no debe ser un problema de relatos, ni de unos ni de otros". Según publicó Europa Press, el presidente contextualizó sus declaraciones en medio de una "guerra de relatos" que, a su juicio, transpira en el ámbito nacional cada vez que se debate la interpretación de sentencias de alto perfil. El mandatario insistió en que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional fueron configurados a partir de pactos entre el PP y el PSOE, y señaló a estos partidos como responsables principales del diseño del organismo que ahora muchos ponen en duda.

En relación con el reciente fallo que condenó al exfiscal general García Ortiz, García-Page subrayó que citar estos conflictos como justificación para atacar el modelo judicial resulta poco coherente, dado que, según sus palabras recogidas por Europa Press, las resoluciones judiciales como esta constituyen temas "juzgados" y decididos por los propios órganos que los partidos pactaron y respaldaron institucionalmente. Para el mandatario, las críticas provenientes de los grandes partidos estatales sobre sentencias dictadas por órganos que ellos mismos han promovido no están suficientemente justificadas, especialmente cuando esas formaciones definieron las reglas y participaron en las designaciones.

Según reportó Europa Press, García-Page lamentó que los enfrentamientos discursivos hayan ganado espacio en la sociedad y la política española tras episodios recientes como el caso García Ortiz. El presidente autonómico expresó su preocupación por el modo en que las controversias asociadas a la interpretación judicial se han vuelto una constante en el debate público. Apuntó que este tipo de confrontaciones tienden a perpetuarse en el tiempo, sobre todo porque ciertos sectores políticos tienen interés en mantener vivo el clima de tensión, a pesar de la firmeza y cierre jurídico de las resoluciones.

Durante sus declaraciones, García-Page remarcó la importancia de la responsabilidad política de PP y PSOE en la configuración y la consolidación del actual sistema judicial, e hizo un llamamiento a ambas fuerzas para evitar liderar cualquier intento de deslegitimación social de los fallos y de las instituciones responsables. Según consignó el medio Europa Press, el presidente regional recordó que el cuestionamiento de la legitimidad de los órganos judiciales debería provenir sólo de aquellas formaciones ajenas a los acuerdos y pactos que dieron origen al actual modelo, no desde dentro de las filas de los partidos que los promovieron y aprobaron.

El medio Europa Press detalló que Page insistió en la idea de cerrar el debate sobre la imparcialidad e integridad de los órganos judiciales una vez que las sentencias han adquirido carácter firme. Para el mandatario, solo quienes buscan mantener instalada la confrontación política permanente tenderán a reincidir en la deslegitimación o la polarización en torno a la justicia. A través de sus intervenciones, el presidente planteó que mantener el cuestionamiento constante solo contribuye a incrementar el clima de crispación social y a debilitar la estabilidad del sistema político y judicial español, según detalló Europa Press.

De este modo, el presidente manchego ha instado públicamente a los actores políticos principales a preservar la confianza en las instituciones y a no poner en entredicho un modelo cuya configuración y mecanismos de funcionamiento nacieron de pactos expresos entre las fuerzas mayoritarias. El análisis expuesto por García-Page, según Europa Press, trasciende la coyuntura concreta del caso García Ortiz y aborda la relación estructural entre la política y la justicia, así como las consecuencias de trasladar el enfrentamiento partidista al terreno de la legitimidad institucional.