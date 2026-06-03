Luis de la Fuente ya tiene a todos: Raya, Zubimendi y Fabián llegan a Las Rozas

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, cuenta ya con los 26 integrantes de su convocatoria para el Mundial tras las incorporaciones de los tres futbolistas que tuvieron minutos en la final de la Liga de Campeones del pasado sábado: David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz.

El portero y los dos centrocampistas se unieron a última hora de la tarde de este miércoles a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se pusieron a disposición de De la Fuente junto al resto de sus compañeros, antes del amistoso de preparación frente a Irak, el jueves 4 de junio en La Coruña.

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Un partido en el que ninguno de los tres jugará. Iniciarán los entrenamientos el sábado 6 en Chattanooga (Atlanta), donde España establecerá su campo base durante la fase de grupos del Mundial, ya con la vista puesta en el segundo amistoso el día 8 en Puebla (México) ante Perú.

Para cubrir su ausencia, igual que las de Mikel Merino -incorporado el martes- y Yeremy Pino -el domingo-, Luis de la Fuente contó con nueve jugadores de apoyo que abandonarán la concentración tras el partido ante Irak.

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Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra abandonarán la concentración antes de que España viaje a Chattanooga.

En Atlanta, España disputará sus dos primeros partidos del Grupo H, el 15 de junio ante Cabo Verde y el 21 frente a Arabia Saudí, mientras que el último, el 27, será en Guadalajara (México) contra Uruguay.

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Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

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Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna). EFE

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