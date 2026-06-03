Cardenal Cobo: Si el papa no se reúne con víctimas, no quiere decir que no esté interesado

Madrid, 3 jun (EFE).- El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha disculpado a León XIV en el caso de que finalmente no se reúna con víctimas de abusos en la Iglesia durante su visita a la capital, como reclaman los afectados: "No quiere decir que estas realidades no le interesen al papa; simplemente, que el tiempo es limitado".

"Es un tema en el que la Iglesia española sí lleva tiempo trabajando. En Madrid, en concreto, llevamos más de diez años ya con este tema, y él eso lo conoce. Yo creo que eso es lo más importante: ver que lo puntual no quita el interés y poder seguir el tema a largo plazo, que es lo que nos interesa", ha argumentado este miércoles el también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en declaraciones a los medios durante una visita al montaje de escenarios para la misa que el pontífice oficiará este domingo en la plaza de Cibeles.

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Cobo ha dicho que León XIV "ya se ha reunido con víctimas en Roma varias veces y no será la última vez que se reúna", y ha recordado que, durante su viaje a España, "también visitará otras diócesis" y no podrá atender a los "mil grupos que están presionando porque quieren que el papa se reúna con ellos".

"Es que hay muchísimos problemas, hay muchísimos tipos de víctimas también, hay muchísimas realidades, que todas están interesadas en ser escuchadas por el santo padre (...). Tenemos que dejarle dormir por lo menos", ha concluido el arzobispo de Madrid. EFE

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