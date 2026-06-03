Van Beck, escolta de La Laguna Tenerife: "Mañana esperamos una batalla contra el Madrid"

La Laguna (Tenerife), 3 jun (EFE).- Wesley van Beck, escolta de La Laguna Tenerife, dijo este miércoles que su equipo espera "una batalla" frente al Real Madrid en el segundo partido de la serie de cuartos de final de los 'play-off' de la Liga Endesa que se disputará este jueves.

El jugador estadounidense declaró que su equipo es consciente de que el Real Madrid llega a Tenerife "con mucha energía, mucha intensidad física y con ganas de remontar la serie", por lo que el conjunto lagunero espera un partido "físico y muy disputado".

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Los de Txus Vidorreta, que lograron imponerse en el Movistar Arena al Real Madrid (97-98) en el primer partido, buscan un billete a las semifinales, un logro que pasa por hacer buena la ventaja de cancha, ahora del lado de los aurinegros, y derrotar a los de Sergio Scariolo en el pabellón de Deportes Santiago Martín.

"Nuestros aficionados son importantísimos, nos han apoyado muchísimo durante todo el año y no tengo ninguna duda de que mañana estarán ahí y animarán con fuerza desde el principio hasta el final del partido", afirmó Beck.

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Para el escolta norteamericano, las claves del segundo encuentro son "las mismas de siempre". "Pocas pérdidas, compartir el balón, jugar con intensidad física, y también duro, jugar en equipo e intentar limitar los errores y jugar con mucha garra", si bien quien llegue con "la mentalidad adecuada" tendrá ventaja, destacó. EFE