Espana agencias

NBA México confía en que el Mundial no restará interés a final Spurs-Knicks

Guardar
Google icon

México, 3 jun (EFE).- Raúl Zárraga, vicepresidente sénior de operaciones de NBA Latinoamérica, confió este miércoles que el Mundial de fútbol no restará interés entre sus aficionados a los partidos de la serie final de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Nicks.

"Tenemos más de 30 millones de aficionados en México, los que nos genera un espacio muy definido para nuestro publico, por eso no nos preocupamos y trajimos a este NBA House para los juegos de las finales, por eso no dudamos de que la gente va a venir a disfrutar de la NBA", aseveró el directivo.

PUBLICIDAD

Zárraga habló en la presentación del NBA House, ubicado en un parque de diversiones de la capital mexicana en el que se transmitirán los primeros tres partidos de la serie Spurs-Nicks de hoy, el 5 y 8 de junio.

"En esta época tan movida hay trabajo para todos, pero esto es algo que planeamos con mucho tiempo de anticipación, fue una logística compleja por lo que representa el Mundial, pero claramente tenemos nuestro espacio muy definida con la afición deportiva de este país; la gente nos acompañará", señaló.

PUBLICIDAD

El vicepresidente de la NBA Latinoamérica respaldó sus palabras con el crecimiento que año con año tiene esta liga en México, donde cuentan con el mayor número de seguidores, fuera de Estados Unidos.

"Queremos crecer aún más esa base de aficionados más de 30 millones. Las audiencias en televisión, a través de redes y streaming siguen creciendo con cada vez más horas vistas, sobre todo por nuestro canal de YouTube", explicó.

La estrategia principal, dijo Zárraga, para potenciar este crecimiento es con la participación de los seguidores a través de las distintas plataformas.

"Ahora estamos muy enfocados en la interacción de los aficionados con nosotros, que vengan a nuestros eventos, que acudan a los juegos de NBA aquí. Hoy tenemos registrado que nuestros seguidores consumen un promedio de cuatro horas y media de contenido NBA por semana en cualquiera de las plataformas digitales", puntualizó.

El dirigente también habló del éxito que esperan en el partido de temporada regular del próximo 7 de noviembre que sostendrán los Denver Nuggets contra los Indiana Pacers.

"Hay gran interés con cada partido de la NBA, todo esto respaldado por la presencia de Capitanes en la G-League. Indiana y Denver están muy contentos por venir a México este año", concluyó.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La selección mexicana se enfrenta a Serbia en su último ensayo antes del Mundial

Infobae

Principales claves del sumario sobre el caso Leire Díez

Infobae

Estabilizado el incendio en Murcia tras quemar unas 90 hectáreas de área natural protegida

Infobae

Los cinco policías de Navarra fallecidos en Gipuzkoa eran agentes con gran experiencia

Infobae

Ouineta y su pop electrificado abren la jornada inaugural del Primavera Sound 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye los informes de la UCO a “farsantes, oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez: “El one dice que seguir”

La gerente del PSOE falseó “notas de encargo profesional” para desviar más de 152.000 euros a los abogados de Koldo y Santos Cerdán y sufragar las actividades de la trama

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

ECONOMÍA

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

DEPORTES

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”

Jordi Alba echa más leña al fuego entre Atlético de Madrid y FC Barcelona: “La liga de 2014 fue robada”

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

La campaña de Florentino Pérez para presidir el Real Madrid, bajo sospecha: 326 cuentas “inauténticas”, un informe de fraude de ley y el fantasma del ‘Barçagate’

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”