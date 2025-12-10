Espana agencias

Page pide a su partido aclarar si Salazar tuvo vínculo con el PSOE desde el mes de julio: "¿De qué ha vivido?"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha pedido a su partido que aclare qué tipo de apoyo, de respaldo "directo o indirecto ha tenido" Paco Salazar desde que fue apartado en el mes de julio, cuando se filtró la noticia de que había tenido comportamientos inadecuados hacia mujeres a su cargo en el entorno de trabajo.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, ha recordado que "hace ya meses que Salazar iba a ser secretario de Organización y cayó por una filtración", y desde el momento en que fue apartado del partido "¿de qué ha vivido?, ¿quién le ha contratado?, ¿directa o indirectamente quién le ha apoyado?", se ha preguntado.

Ante estas dudas, García-Page quiere quedarse con "la tranquilidad de que no se le ha hecho ningún tipo de ofrecimiento, ni ha tenido ningún tipo de contrato en administraciones gobernadas por el PSOE, ni directa ni indirectamente", porque de haber tenido vínculo con el partido, "sería enormemente clarificador por qué el asunto no ha avanzado".

Lo que le importa a la gente es saber cuál es la "situación social y económica" de Salazar desde que saltó la noticia en el mes de julio, porque "desde entonces aparecen informaciones, se están haciendo comentarios". Tal y como ha expresado el líder socialista, sería "bastante evidente conocer exactamente qué tipo de apoyo, respaldo directo o indirecto ha tenido".

"Estamos hablando de una persona que formaba parte del núcleo duro del propio presidente del Gobierno, que está involucrado de una u otra manera en escándalos o en temas turbios y no quiero con ello ni mucho menos inducir a pensar que el presidente lo podía saber, nos puede pasar a muchos estar en un estado de ignorancia", ha afirmado.

En este punto, ha señalado que el PSOE no haya reaccionado debidamente, porque "lo que ve la gente" es que desde el partido se tiene "un discurso muy feminista, pero a la hora de la verdad puede intuirse que se han visto denuncias encerradas en un cajón".

Preguntado por la posibilidad de llevar las denuncias de las implicadas a la Fiscalía, cree que podría perfectamente derivarse a la este órgano, aunque afirma que habría que esperar a tener más información. "No digo que se haga, lo que digo es que no es descartable ni está prohibido", ha aseverado.

EuropaPress

