Espana agencias

La Abogacía Española sostiene que el Supremo respalda la confidencialidad en la aplicación del protocolo de conformidad

Guardar

El Tribunal Supremo ha destacado la "importancia" del protocolo firmado por la propia Fiscalía con el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2009, respecto a la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, conocida este martes.

Según detalla la Abogacía en un comunicado, la sentencia explica en el apartado de tipicidad de los hechos probados la importancia del protocolo y expresa cómo "sin confidencialidad el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable".

Asimismo, tal y como explican desde la Abogacía, los magistrados que han emitido la sentencia "entienden" que tanto el Protocolo de Conformidad firmado con la Abogacía Española como la instrucción interna derivada del mismo en el seno de la Fiscalía "imponen al Fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación --tendente a evitar la celebración del juicio-- se sitúa en el vestíbulo del juicio oral".

También, se añade que "banalizar el deber de confidencialidad que pesa sobre todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal, respecto de los acuerdos preparatorios de una conformidad, distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras".

Como se detalla, la exposición que llevan a cabo los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "viene a reforzar la demanda realizada por el Consejo General de la Abogacía Española, que ya cuando se produjeron los hechos reclamó de la Fiscalía General del Estado un diálogo para reforzar el protocolo y garantizar su cumplimiento".

Con ocasión del anuncio público del fallo del Tribunal Supremo, hace unas semanas, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha vuelto a "reclamar una revisión en profundidad del Protocolo de conformidades de forma que las garantías de confidencialidad queden plenamente garantizadas en todos los tribunales españoles".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fernández Calle (Vox) advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a "regalar" ni un solo voto

El portavoz de la formación exige garantías escritas sobre ayudas y reducción de trámites para el sector rural, advirtiendo que condicionará acuerdos y apoyos en la investidura a la protección prioritaria de agricultores y ganaderos extremeños

Fernández Calle (Vox) advierte a

PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

El avance del caso judicial sobre supuestos delitos vinculados a la administración en Estepona ha elevado las tensiones entre las formaciones políticas, mientras se intensifican las demandas de apartar a quienes están siendo investigados del ejercicio de sus cargos públicos

PSOE exige a PP que

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox condiciona su respaldo a las cuentas de Aragón a la aceptación completa de sus propuestas, advirtiendo que cualquier cambio implicará romper el pacto con el Ejecutivo de Azcón, lo que pondría en riesgo la aprobación de los presupuestos y la estabilidad regional

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

Especialistas independientes y asesores del Senado advierten sobre graves debilidades en el resguardo y la privacidad de trabajadores que reportan conductas indebidas dentro del Estado, exigiendo reformas urgentes y mecanismos efectivos para defender a los informantes de represalias

El PP citará a Paco

Exvicerrector de la UCM se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez, que fue avalada jurídicamente

Exvicerrector de la UCM se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se te enciende esta

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo