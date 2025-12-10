Ferraz exige a Tomé que deje también la alcaldía y el acta de diputado provincial

La secretaría de Organización del PSOE, en coordinación con el PSdeG, ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente de militancia al dirigente socialista José Tomé --un paso que él mismo aseguró que había pedido de forma voluntaria-- ante las acusaciones de acoso y le ha exigido que deje también la alcaldía de Monforte de Lemos (Lugo) y su acta como diputado provincial.

El PSOE informado de que toma esta decisión "ante la gravedad de las acusaciones por presunto acoso" y después de recibir una denuncia por el canal interno abierto en Ferraz y "varios testimonios", según indica el partido en un comunicado.

Este mismo miércoles, el propio Tomé anunció que dejaba el cargo de secretario provincial del PSOE por Lugo así como la presidencia de la Diputación, aunque se mostró dispuesto a continuar como alcalde y a mantener su acta de diputado provincial.

El área de Organización, dirigido por Rebeca Torró, admitirá además la petición del PSOE de Galicia para nombrar "de inmediato" una comisión gestora en la federación socialista de la provincia de Lugo.

El PSOE ha tomado esta decisión después de recibir el pasado lunes "la denuncia y diversos testimonios de este caso", a través de la Oficina contra el Acoso, según indican desde Ferraz. Ese mismo día se inició el trámite de "análisis y contraste" del caso. Aseguran además que la suspensión de militancia, aunque sea cautelar, no supone el fin del procedimiento contra Tomé.

Los socialistas señalan que no minimizan "la gravedad del acoso" y no protegerán "jamás" a quienes lo practican, aunque a la vez respeta la presunción de inocencia y los protocolos establecidos.