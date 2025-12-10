Espana agencias

Feijóo ataca a Sánchez con 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el 'caso Salazar' que ha afectado a su exasesor en Moncloa y ha advertido de que "no es un caso aislado" sino un "código de conducta", aludiendo a que han conocido "cuatro casos" del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. En su turno, el presidente del Gobierno ha señalado que el "acoso laboral" es "un problema estructural" y "sistémico" y ha presumido de apoyar a las mujeres.

"Este Gobierno apoya a las mujeres, y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha espetado Sánchez al jefe de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Y como prueba de ello, Sánchez ha citado la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a mujeres trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

Además, ha afirmado que "el acoso laboral" según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.

Sánchez también ha recordado que su Gobierno aprobó una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también tengan que aprobar "protocolos antiacoso". "¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo", ha espetado al Grupo Popular.

FEIJÓO PIDE A SÁNCHEZ NO HUIR: "SU TIEMPO SE HA ACABADO"

En su turno, Feijóo ha preguntado a Sánchez "qué atributos vio" en Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar "para convertirles en sus hombres de confianza". "Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos", ha dicho al presidente.

En el caso concreto de Paco Salazar, apartado del partido y de su cargo en Moncloa tras las denuncias de acoso sexual, ha recordado que le ayudó en las primarias en Andalucía y "lo quería nombrar Secretario de Organización". "Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que el feminismo "no se predica, se practica". "La lección de feminismo se la debieron de explicar" a Sánchez "en los prostíbulos", ha manifestado, para añadir al presidente que "no huya más" porque su "tiempo se ha acabado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

El juzgado ha ampliado la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación pública en Estepona, mientras crece la presión política y el Partido Socialista exige respuestas urgentes y acciones ejemplares al Partido Popular ante la situación del alcalde

PSOE exige a PP que

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox condiciona el respaldo a las cuentas regionales a la implantación de auditorías independientes, transparencia digital y control parlamentario sobre cualquier modificación financiera, además de exigir la exclusividad de ayudas sociales y vivienda protegida para personas con nacionalidad española

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

Expertos y ex responsables testificaron en la comisión del Senado para evaluar fallos en los sistemas de control de contratación estatal, mientras se perfilan reformas dirigidas a proteger a denunciantes, fortalecer procedimientos de fiscalización y avanzar en transparencia administrativa

El PP citará a Paco

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

La presidenta de la Junta de Extremadura advierte sobre el freno a proyectos sociales y educativos por la falta de acuerdos políticos e insiste en la urgencia de cooperación institucional para proteger avances en igualdad y servicios en zonas rurales

Guardiola insiste en el machismo

Urtasun tacha de "atropello" la sentencia del Supremo contra García Ortiz: "No es digna de un Estado de Derecho"

Urtasun tacha de "atropello" la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo