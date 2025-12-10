Espana agencias

España ve con "preocupación" la escalada de tensiones entre Tailandia y Camboya e insta a resolver por medios pacíficos

El Gobierno de España ha señalado que ve "con gran preocupación" la nueva escalada de tensiones entre Tailandia y Camboya, por lo que ha instado a resolver las "diferencias" por "medios pacíficos", incluyendo la mediación en el seno de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha indicado que los enfrentamientos ponen "en peligro" la estabilidad regional", a la vez que han causado víctimas mortales, heridos, "y el desplazamiento de decenas de miles de civiles".

Asimismo, el Ejecutivo español también ha reclamado a ambas partes a que respeten la declaración conjunta adoptada el 26 de octubre en Kuala Lumpur donde se abordaron compromisos compartidos.

Los últimos enfrentamientos registrados en la zona se han saldado con más de una decena de muertos, entre ellos cuatro militares tailandeses y nueve civiles camboyanos --uno de ellos un niño--. Además, más de medio millón de personas han evacuado la zona a ambos lados de la frontera por el aumento de la violencia.

Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de su frontera han provocado ya el desplazamiento de más de medio millón de personas, después de que el Ministerio de Defensa camboyano haya estimado en más de 100.000 las personas evacuadas desde los ataques desatados este fin de semana que han dejado una decena de muertos.

La cartera militar ha cifrado en "20.105 familias, o 101.229 personas" los evacuados de hasta cinco provincias objetivo de los ataques de las tropas tailandesas: Pursat, Preah Vihear, así como Banteay Meanchey, Oddar Meanchey y Siem Reap, siendo estas la procedencia de la mayor parte de damnificados.

Según ha recogido Nom Pen a través de la red social X, estas cifras son resultado de los ataques de Bangkok desde el pasado domingo en los que además han muerto siete personas.

Las autoridades tailandesas, por su parte, han denunciado que los ataques de Camboya han provocado el desplazamiento de unas 400.000 de sus habitantes en la zona fronteriza.

