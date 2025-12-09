Ryanair recortará un millón de plazas en aeropuertos belgas tras anuncios de nuevas tasas

Bruselas, 9 dic (EFECOM).- La compañía aérea Ryanair anunció este martes que suspenderá un millón de asientos en los aeropuertos belgas de Bruselas y Charleroi ante la entrada en vigor de nuevas tasas, con veinte rutas menos en la capital para su programa de invierno 2026-2027 y cinco aviones menos para el aeropuerto del sur del país.

La decisión se debe al plan del gobierno federal de duplicar el impuesto sobre los billetes de avión -de 5 a 10 euros para vuelos de más de 500 kilómetros, como aquellos que se dirijan a España- en 2027 y a la intención del Ayuntamiento de Charleroi de introducir un impuesto municipal de 3 euros por pasajero en el aeropuerto de la ciudad, que funciona como sucursal de Bruselas, informó la empresa irlandesa en un comunicado.

Con la eliminación de un millón de plazas, Ryanair reducirá en un 22 % su oferta aérea en los dos principales aeropuertos del país.

"Si el primer ministro (Bart) De Wever y su gobierno realmente quisieran reactivar la economía belga, deberían abolir este perjudicial impuesto a la aviación, no duplicarlo", denunció en un comunicado el director comercial de Ryanair, Jason McGuinness.

Además, McGuinnes instó al Ayuntamiento de Charleroi a "abandonar sus descabellados planes de aumentar los impuestos" y argumentó que la nueva tasa provocaría "la pérdida de empleos" y reducirían los ingresos para la economía local, procedentes de salarios, IVA e impuesto de sociedades.

El pasado octubre, Ryanair anunció el recorte de otras 1,2 millones de plazas en España para el próximo verano, al no lograr una rebaja de tasas por parte de Aena, que se sumaron a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado y al millón que quitó para la temporada de invierno, lo que implicó la supresión de tres millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026. EFECOM