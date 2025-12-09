Mayoría de avances en los parqués del Sudeste Asiático

Bangkok, 9 dic (EFECOM).- La mayoría de los parqués del Sudeste Asiático cerraron este martes con avances, revirtiendo la tendencia a la baja de la jornada anterior.

El principal indicador tailandés, el SET, se recuperó y ganó un 0,67 % o 8,48 unidades, con lo que escaló hasta los 1.269,87 enteros.

En Singapur, el STI también se recuperó al sumar un 0,14 % o 6,16 puntos y el referencial de la próspera ciudad-Estado quedó en 4.513,24 enteros.

El KLCI de Kuala Lumpur se sumó a la tendencia y creció un 0,09 % o 1,39 unidades, hasta las 1.614,17.

La bolsa de Manila, que no operó el lunes por festivo nacional, sumó hoy un 0,46 % o 27,42 unidades, llegando a las 5.976,64.

En cambio, la bolsa de Ho Chi Minh pasó de verde a rojo al perder un 0,37 % o 6,57 enteros, lo que dejó el selectivo vietnamita VN en 1.747,17 puntos.

En Yakarta, el índice indonesio sufrió el mismo revés, y el JCI bajó un 0,61 % o 53,52 puntos, hasta los 8.657,18. EFECOM