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Benzema sigue ampliando su palmarés en Arabia

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- El delantero francés Karim Benzema volvió a demostrar que es sinónimo de éxito en el fútbol saudí y apenas tres meses después de recalar en el Al Hilal procedente del Al Ittihad levantó su primer título con el equipo de Riad, tras imponerse este viernes por 1-2 al Al Kholood en la final de la Copa de Rey de Arabia.

Un título que Benzema ya sabía lo que es ganar, tras conducir el pasado año a su anterior equipo a la conquista de la Copa con un doblete en la final ante el Al Qadsiah, que dirigía por entonces el español Michel.

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Más discreto se mostró en esta ocasión el exjugador del Real Madrid, que no necesitó mostrar su mejor versión, para llevar a la victoria a un Al Hilal que sufrió más de lo esperado tras verse sorprendido a los cuatro minutos con el tempranero gol (1-0) del argentino Ramiro Enrique para el Al Kholood.

Pero al final el conjunto que dirige el italiano Simone Inzaghi, que cuenta en su plantel con figuras de la talla del portero marroquí Yassine Bono, el portugués Ruben Neves o el serbio Sergej Milinkovic-Savic, acabó imponiendo su mayor calidad.

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Dos zarpazos en los minutos finales de la primera mitad permitieron al Al Hilal dar la vuelta al marcador con los goles de Nasser Al Dawsari y el francés Theo Hernández, que estableció en la prolongación del primer período, el que a la postre sería el definitivo 1-2.

Hernández, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid, Real Madrid y Milan, demostró su precisión en el golpeo tras culminar con un potente zurdazo desde la frontal del área un balón tocado por Karim Benzema.

Un gol al que no pudo responder el Al Kholood en una segunda parte en la que Inzaghi se permitió el lujo de prescindir en los minutos finales de Karim Benzema, pensando seguramente en el duelo liguero del próximo martes con el Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo, en el que el Al Hilal está obligado a ganar para seguir luchando por el título liguero.EFE

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