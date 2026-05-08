Prizmic, tras eliminar a Djokovic: "La sensación es increíble"

Roma, 8 may (EFE).- El croata Dino Prizmic, que eliminó este viernes al serbio Novak Djokovic en segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, aseguró tras su victoria que la sensación que siente es "increíble" y que disfrutó de su "momento" encima de la cancha tras vencer a su ídolo.

"Ahora la sensación es increíble, pero sí, en dos días tengo otro partido. Así que necesito recuperarme lo mejor posible para el próximo partido y también intentar jugar lo mejor que pueda", dijo el croata en rueda de prensa después del partido.

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"Simplemente quise disfrutar mi momento en la cancha y jugar mi mejor tenis", agregó, al ser preguntado por cómo mantuvo el temple en un partido exigente ante el número 4 del mundo.

Prizmic, número 79, subrayó que este viernes salió al campo a disfrutar y que se siente "muy confiado" después de haber jugado muchos partidos seguidos en el circuito ATP.

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"Quizá diría que la clave es que he jugado muchos partidos, muy buenos partidos. Y cada vez estuve muy cerca", mantuvo, al concluir que se preparó con su equipo "muy bien".

El croata dio la sorpresa este viernes al eliminar a Djokovic en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, tras imponerse en el Foro Itálico en un duelo en el que mostró coraje, físico y una defensa sólida que desarmó al serbio.

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Prizmic aprovechó los errores de un Djokovic que regresaba al torneo tras un año de ausencia y que no pudo sostener su ventaja inicial. EFE