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0-1. El Deportivo es superior al Cádiz y gana con gol de Stoichkov

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Cádiz, 8 may (EFE).- El Deportivo ha ganado este viernes por 0-1 al Cádiz en el estadio JP Financial con un gol de Juan Diego Molina 'Stoichkov', que determinó el triunfo del conjunto que dispuso de mayor número de ocasiones de peligro.

El equipo coruñés, que fue mejor que los gaditanos en el encuentro, se aúpa a la segunda plaza, de ascenso directo; mientras los locales suman la decimoctava jornada consecutiva sin ganar y continúan al filo del abismo.

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Los gaditanos acumulan nueve derrotas seguidas en su estadio, sólo han sumado cinco puntos de los últimos 54 jugados y esta jornada podrían caer a puesto de descenso.

En la primera parte, el Cádiz salió con varios cambios en el once inicial para intentar hacerse con el centro del campo y dominar a un aspirante al ascenso.

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Los gallegos dejaron pasar los primeros minutos pero se hicieron con las riendas del encuentro, para tener la primer ocasión en un intento del camerunés Bil Nsongo al que respondió el guardameta local David Gil con una buena intervención (m.9).

Un minuto más tarde, el centrocampista Mario Soriano disparó otra vez a la meta gaditana y el balón se marchó cerca de un poste (m.10).

El Deportivo comenzó a jugar con alegría y poderío y, así, el lateral italiano Giacomo Quagliata pudo marcar en una avanzadilla que fue cortada por Mario Climent antes de que la pelota rebasara la línea de gol (m.17).

En la zona de tres cuartos, el juego dinámico de Luismi Cruz y Yeremai Hernández se convirtió en una pesadilla para la defensa del Cádiz.

El portero David Gil intervino de nuevo en otra acción de Soriano que pudo anotar Yeremai (m.29).

En el último cuarto de hora, el Deportivo no tuvo la misma presencia en el área gaditana, frente a un adversario local que lo aprovechó para tener algo más el balón en su poder, pero con el empate a cero inicial se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el conjunto gallego salió a por todas y de nuevo Yeremai culminó una jugada de combinación que abortó, otra vez, David Gil (m.46).

El Deportivo se mostró con una alta capacidad para mover el balón y conectar con su delantera, teniendo otra ocasión muy clara en un remate al palo de Diego Villares a la salida de un córner (m.51).

La afición del Cádiz comenzó a impacientarse al ver que su equipo no podía con un Dépor muy incisivo y peligroso.

David Gil volvió a salvar a su equipo en un acertado despeje frente a Nsongo, que lamentó no haber podido marcar el primer gol del partido (m.57).

A medida que avanzaron los minutos, el Deportivo se esmeró en el balance defensivo y el Cádiz empujó a campo contrario, aunque sin mostrar signos de superioridad.

Sólo se vio un esbozo en un remate para los locales de Roger Martí, que detuvo Álvaro Fernández 'Ferllo' (m.84).

El Dépor obtuvo el triunfo con un gol de Stoichkov, que acababa de entrar al campo y le dio tres puntos de oro a su equipo (m.87) en el primer balón que tocó.

Ficha técnica:

0- Cádiz: David Gil; Díaz, Pelayo, Kovacevic, Climent; Joaquín (Diakité, m.20), Ortuño, Álex Fernández (Ocampo, m.68), Suso (Lucas Pérez, m.68), Cordero (De la Rosa, m.78); y García Pascual (Roger, m.78).

1- Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro, Noubi (Comas, m.46), Loureiro, Quagliata (Escudero, m.80); Villares, Soriano, Alti, Yeremai (Stoichkov, m.86), Luismi (Noé, m.74); y Nsongo (Eddahchouri, m.74).

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Amonestó con cartulina amarilla al local Pelayo (m.73) y a los visitantes Noubi (m.18), Yeremai (m.45) y Noé (m.89).

Gol: 0-1, M. 87: Stoichkov.

Incidencias: Partido de la jornada 39 de Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante 15.872 espectadores. EFE

jsb/arh

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