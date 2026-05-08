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35-32. El Horneo Alicante supera al Ademar León y sella la permanencia

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Alicante, 8 may (EFE).- El Horneo Alicante consiguió la permanencia matemática en la Liga Asobal, categoría en la que debutaba esta temporada, tras superar este viernes al Ademar León, que reaccionó tarde y al que la competición se le está haciendo larga.

El conjunto alicantino, mucho más necesitado de puntos, sentenció el partido en el inicio del segundo tiempo gracias a su solidez defensiva y a la actuación de su guardameta Faílde.

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El Ademar León, que llegó a perder por diez goles a falta de veinte minutos, no se rindió y logró estrechar el marcador, aunque el conjunto alicantino supo administrar la ventaja en los últimos minutos para asegurar la victoria y la salvación.

Tras un buen inicio del Ademar, con Álvaro Pérez marcando las diferencias en la portería, el Horneo Alicante, gracias a su fortaleza defensiva, fue a más con el paso de los minutos y logró llevar la iniciativa en el juego y en el marcador durante el primer tiempo, que finalizó con ventaja local de cinco goles (18-13).

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El arranque del segundo tiempo del Horneo Alicante resultó determinante, ya que pasó por encima de su rival, incapaz de controlar la avalancha local.

El técnico del Ademar León, Luis Puertas, paró el partido con un tiempo muerto para despertar a su equipo, pero la defensa del Horneo Alicante no dio opción y el conjunto local, con un juego alegre y coral en ataque, disparó su ventaja hasta los diez goles (25-15, m.40).

La defensa presionante del equipo leonés y la relajación del Horneo le dieron vida al partido. El Ademar León rebajó la diferencia hasta los cinco goles, pero el técnico local paró el partido en plena remontada.

Faílde impidió con sus paradas que la diferencia bajara de los cuatro goles y el Horneo Alicante pudo disfrutar junto a su afición de los últimos minutos de un triunfo que asegura su presencia un año más en la élite del balonmano español.

Ficha técnica:

35. Horneo Alicante (18+17): Failde, Robledo (3), Borragán (2), Oliver, Augusto Moreno, Parker (2) y Teixeira (2) -siete inicial- Montoya (7), Méndez (1), Torriko (2), Escobedo (1), Barreto (4, 3 p), Abdalla (7), Aarón Gutiérrez (4), Dimitrievski y Domenech (ps).

32. Ademar León (13+19): -Álvaro López (1), Lindqvist (2), Miñambres (1), Wasiak (3), Gonzalo Pérez Arce (9, 6 p), Sergio Sánchez (1) y Benites (2) -siete inicial- Dario Sanz (3), Rodrigo Pérez Arce (4), Rozada, Zapico, Lodos (4), Samuel Saiz (1), Alberto Martín (1), Eduardo Fernández y Marcos García (ps).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-5, 10-7, 12-11, 14-11, 18-13 -descanso- 23-25, 25-16, 29-21, 30-25, 32-28 y 35-32.

Árbitros: Huertas Herrador y García del Salto (Comité Andalucía). Excluyeron dos minutos a Méndez, Augusto Moreno, Dimitrievski, Teixeira y Oliver por el Horneo Alicante, y a Lindqvist, Rodrigo Pérez Arce, Samu Sanz y Benites por el Ademar León.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Pitiu Rochel de Alicante ante 1.426 espectadores. Realizaron el saque de honor varios jóvenes de la Asociación Down de Alicante por su 30 aniversario. EFE

pvb/nhp/jl

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EFE

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