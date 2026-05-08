Espana agencias

32-26. El Bera Bera se deshace del Valladolid y se medirá al Elda en semifinales

Guardar
Google icon

San Sebastián, 9 may (EFE).- El Super Amara Bera Bera, anfitrión de la Copa de la Reina, cumplió los pronósticos y derrotó a un batallador Aula Valladolid que se mantuvo en partido con las paradas de la argentina Marisol Carratú ante más de 3.000 aficionados, pero no pudo con lo que las locales se medirán en la semifinal al Elda Prestigio, verdugo del Grafometal Sporting La Rioja.

El conjunto pucelano planó cara durante todo el encuentro a un equipo donostiarra superior, en el debut en el banquillo de Francisco Javier Rujas en Aula Valladolid, pero al descanso el choque estaba muy encarrilado para un siete local que se benefició del buen hacer de la internacional Elba Álvarez.

PUBLICIDAD

Las vallisoletanas intentaron engancharse al encuentro en un segundo tiempo en el que Carratú siguió haciendo estragos en portería, pero la neerlandesa Kruijswik y Maitane Etxeberria minimizarían daños para que su equipo pasara de forma cómoda la ronda de cuartos de final ante una afición entregada.

- Ficha técnica:

PUBLICIDAD

32 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras- Amores (5), Arroyo (1), Elba Álvarez (7, 4p), Rodrigues (4), Etxeberria (4), Laura Hernández (1), Ogonovszki (1), Kruijswik (3, 1p), Elke Karsten (1), Erauskin (3), Gavilán (2), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.

26 - Caja Rural Aula Valladolid: Carratu, Sanz -porteras-, Patiño (7), Lucio (5), Monteagudo (5, 2p), Baquedano (5), Mónica Gutiérrez, Sanz, Jallow (1), Clara Gutiérrez, Sabina Bergara (2), Alonso, González de Garibay, Gorbatsjova, Guerra (1).

Arbitraje: José Carlos Friera y Andrés Rosendo. Excluyeron a Ogonovszki, Erauskin, Gavilán, Arroyo y Patiño.

Marcadores cada cinco minutos: 4-3; 8-5; 10-6; 14-9: 17-11; 19-13 -descanso- 20-16; 23.18; 25-20; 27-22; 29-24; 32-26.

Incidencias: partido de cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Illumbe ante más de 3.000 espectadores. EFE

cr/jap

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

35-32. El Horneo Alicante supera al Ademar León y sella la permanencia

Infobae

0-1. El Deportivo es superior al Cádiz y gana con gol de Stoichkov

Infobae

Benzema sigue ampliando su palmarés en Arabia

Infobae

Prizmic, tras eliminar a Djokovic: "La sensación es increíble"

Infobae

86-89. Montero y Valencia silencian de nuevo el OAKA y se jugarán en casa la Final Four

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”