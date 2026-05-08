32-26. El Bera Bera se deshace del Valladolid y se medirá al Elda en semifinales

San Sebastián, 9 may (EFE).- El Super Amara Bera Bera, anfitrión de la Copa de la Reina, cumplió los pronósticos y derrotó a un batallador Aula Valladolid que se mantuvo en partido con las paradas de la argentina Marisol Carratú ante más de 3.000 aficionados, pero no pudo con lo que las locales se medirán en la semifinal al Elda Prestigio, verdugo del Grafometal Sporting La Rioja.

El conjunto pucelano planó cara durante todo el encuentro a un equipo donostiarra superior, en el debut en el banquillo de Francisco Javier Rujas en Aula Valladolid, pero al descanso el choque estaba muy encarrilado para un siete local que se benefició del buen hacer de la internacional Elba Álvarez.

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Las vallisoletanas intentaron engancharse al encuentro en un segundo tiempo en el que Carratú siguió haciendo estragos en portería, pero la neerlandesa Kruijswik y Maitane Etxeberria minimizarían daños para que su equipo pasara de forma cómoda la ronda de cuartos de final ante una afición entregada.

- Ficha técnica:

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32 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras- Amores (5), Arroyo (1), Elba Álvarez (7, 4p), Rodrigues (4), Etxeberria (4), Laura Hernández (1), Ogonovszki (1), Kruijswik (3, 1p), Elke Karsten (1), Erauskin (3), Gavilán (2), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.

26 - Caja Rural Aula Valladolid: Carratu, Sanz -porteras-, Patiño (7), Lucio (5), Monteagudo (5, 2p), Baquedano (5), Mónica Gutiérrez, Sanz, Jallow (1), Clara Gutiérrez, Sabina Bergara (2), Alonso, González de Garibay, Gorbatsjova, Guerra (1).

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Arbitraje: José Carlos Friera y Andrés Rosendo. Excluyeron a Ogonovszki, Erauskin, Gavilán, Arroyo y Patiño.

Marcadores cada cinco minutos: 4-3; 8-5; 10-6; 14-9: 17-11; 19-13 -descanso- 20-16; 23.18; 25-20; 27-22; 29-24; 32-26.

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Incidencias: partido de cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Illumbe ante más de 3.000 espectadores. EFE

cr/jap

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