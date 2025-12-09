Los acusados de agredir al exalcalde de Ponferrada niegan los hechos pero Fiscalía pide 5 y 2 años de prisión

El contenido de las grabaciones policiales y el análisis de los insultos proferidos durante la protesta frente a la sede del PSOE en Ponferrada constituyeron uno de los puntos centrales en la sesión celebrada en la Audiencia Provincial de León. Conforme detalló Europa Press, el juicio se centró en esclarecer los incidentes ocurridos el 11 de abril de 2024, cuando el exalcalde Olegario Ramón denunció haber sufrido agresiones físicas y verbales a la salida del edificio socialista.

Según publicó Europa Press, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para F.P.C. bajo cargos de atentado agravado por discriminación ideológica, y dos años de cárcel para J.A.P.A. Ambos señalados se encontraban presentes en una manifestación de protesta contra la Ley de Amnistía, contexto en el que se produjeron los hechos objeto del proceso. La petición del Ministerio Público se fundamentó en el conjunto de evidencias reunidas, principalmente pruebas documentales, grabaciones de video tomadas durante la concentración y las declaraciones de distintos testigos.

Durante la vista oral, se proyectaron imágenes obtenidas por una trabajadora del grupo socialista municipal, presentadas como material relevante para la causa. La testigo relató ante el tribunal que uno de los acusados sujetó a Ramón por la parte superior del torso para, acto seguido, propinarle patadas tanto en el cuerpo como en las piernas. Describió la actitud del acusado como “muy agresiva” y afirmó que su objetivo al grabar la escena fue dejar constancia precisa del desarrollo del incidente.

El análisis de los videos y testimonios se completó con la participación de la policía municipal, encargada de revisar el contenido aportado. Un agente informó, de acuerdo con los detalles recogidos por Europa Press, que en el material audiovisual se recogen insultos como “eres un asesino”, “a mí me la chupas tú y tu jefe” y “ladrones”. Asimismo, destacó que uno de los individuos involucrados sujeta al exalcalde por la manga de la chaqueta y le golpea la pierna.

Por su parte, los acusados rechazaron tajantemente las imputaciones presentadas por Fiscalía. F.P.C. aseguró al tribunal que desconocía la identidad de Olegario Ramón en el momento de los hechos y manifestó que solo intentó apartar un teléfono móvil que le apuntaba directamente al rostro, considerando esa reacción como un modo de autoprotección, sin intención de agredir ni insultar. Sostuvo además que la denuncia responde a un supuesto ánimo de perjudicarle económicamente.

J.A.P.A., en su declaración, reconoció que identificó a Ramón durante la protesta, pero negó haber ejercido coacción o violencia contra él. Expresó que los comentarios “mentiroso”, “asesino”, “pinocho” o “ladrón” no obedecieron a ataques personales, sino que se dirigían a la organización política en términos generales. Añadió: “Lo de las hostias es una paranoia que se ha montado él” y negó haber proferido amenaza alguna.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía insistió, según Europa Press, en que los hechos denunciados no pueden entenderse como un simple enfrentamiento en el marco de una concentración política, sino que obedecen a una motivación ideológica determinante. Por este motivo sostuvo la acusación de atentado con agravante de discriminación, reiterando la petición de cinco años de prisión para F.P.C. Las acusaciones particulares respaldaron la postura del Ministerio Público, considerando consistente la suma de testimonios y material audiovisual presentado. Las partes acusadoras destacaron que la actuación de los señalados fue coordinada y no fruto de una reacción aislada por parte de manifestantes individuales.

El origen del conflicto se remonta al momento en que Olegario Ramón salió de la sede del PSOE hacia su vehículo, instante en el que, según su relato, fue interceptado por uno de los manifestantes que portaba un megáfono. El exalcalde declaró ante el tribunal frases hostiles tales como: “¿Qué buscas?, ¿provocarnos?; ¿qué quieres?, ¿que te de unas hostias?”. Insistió en que intentó mantenerse al margen de las provocaciones, pero recibió insultos, amenazas y golpes cuando utilizó su teléfono móvil para intentar grabar el altercado. Él mismo sostuvo que uno de los acusados le arrebató el dispositivo y le propinó varias patadas.

Europa Press reportó que, tras oír a todas las partes involucradas, el proceso quedó a la espera de sentencia, habiéndose valorado con detalle los elementos probatorios y el testimonio de los implicados y testigos. Tanto F.P.C. como J.A.P.A. defendieron la versión inicial aportada, reiterando que en ningún momento lanzaron patadas ni acometieron ninguna agresión directa, apuntando que su reacción respondía al carácter hostil del ambiente y a la proximidad del teléfono móvil, sin motivaciones de violencia premeditada.

El juicio desarrollado en la Audiencia Provincial de León concluyó la fase de presentación y análisis de pruebas, y la determinación sobre la responsabilidad de los acusados por la supuesta agresión y amenazas contra Olegario Ramón se encuentra ya en manos del tribunal, según consignó Europa Press.