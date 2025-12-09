Espana agencias

Los acusados de agredir al exalcalde de Ponferrada niegan los hechos pero Fiscalía pide 5 y 2 años de prisión

Tras la finalización del juicio en León, el tribunal debe decidir el futuro de los procesados por presunta violencia durante una manifestación contra la Ley de Amnistía, con alegaciones de agresión, declaraciones opuestas y pruebas audiovisuales clave en disputa

Guardar

El contenido de las grabaciones policiales y el análisis de los insultos proferidos durante la protesta frente a la sede del PSOE en Ponferrada constituyeron uno de los puntos centrales en la sesión celebrada en la Audiencia Provincial de León. Conforme detalló Europa Press, el juicio se centró en esclarecer los incidentes ocurridos el 11 de abril de 2024, cuando el exalcalde Olegario Ramón denunció haber sufrido agresiones físicas y verbales a la salida del edificio socialista.

Según publicó Europa Press, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para F.P.C. bajo cargos de atentado agravado por discriminación ideológica, y dos años de cárcel para J.A.P.A. Ambos señalados se encontraban presentes en una manifestación de protesta contra la Ley de Amnistía, contexto en el que se produjeron los hechos objeto del proceso. La petición del Ministerio Público se fundamentó en el conjunto de evidencias reunidas, principalmente pruebas documentales, grabaciones de video tomadas durante la concentración y las declaraciones de distintos testigos.

Durante la vista oral, se proyectaron imágenes obtenidas por una trabajadora del grupo socialista municipal, presentadas como material relevante para la causa. La testigo relató ante el tribunal que uno de los acusados sujetó a Ramón por la parte superior del torso para, acto seguido, propinarle patadas tanto en el cuerpo como en las piernas. Describió la actitud del acusado como “muy agresiva” y afirmó que su objetivo al grabar la escena fue dejar constancia precisa del desarrollo del incidente.

El análisis de los videos y testimonios se completó con la participación de la policía municipal, encargada de revisar el contenido aportado. Un agente informó, de acuerdo con los detalles recogidos por Europa Press, que en el material audiovisual se recogen insultos como “eres un asesino”, “a mí me la chupas tú y tu jefe” y “ladrones”. Asimismo, destacó que uno de los individuos involucrados sujeta al exalcalde por la manga de la chaqueta y le golpea la pierna.

Por su parte, los acusados rechazaron tajantemente las imputaciones presentadas por Fiscalía. F.P.C. aseguró al tribunal que desconocía la identidad de Olegario Ramón en el momento de los hechos y manifestó que solo intentó apartar un teléfono móvil que le apuntaba directamente al rostro, considerando esa reacción como un modo de autoprotección, sin intención de agredir ni insultar. Sostuvo además que la denuncia responde a un supuesto ánimo de perjudicarle económicamente.

J.A.P.A., en su declaración, reconoció que identificó a Ramón durante la protesta, pero negó haber ejercido coacción o violencia contra él. Expresó que los comentarios “mentiroso”, “asesino”, “pinocho” o “ladrón” no obedecieron a ataques personales, sino que se dirigían a la organización política en términos generales. Añadió: “Lo de las hostias es una paranoia que se ha montado él” y negó haber proferido amenaza alguna.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía insistió, según Europa Press, en que los hechos denunciados no pueden entenderse como un simple enfrentamiento en el marco de una concentración política, sino que obedecen a una motivación ideológica determinante. Por este motivo sostuvo la acusación de atentado con agravante de discriminación, reiterando la petición de cinco años de prisión para F.P.C. Las acusaciones particulares respaldaron la postura del Ministerio Público, considerando consistente la suma de testimonios y material audiovisual presentado. Las partes acusadoras destacaron que la actuación de los señalados fue coordinada y no fruto de una reacción aislada por parte de manifestantes individuales.

El origen del conflicto se remonta al momento en que Olegario Ramón salió de la sede del PSOE hacia su vehículo, instante en el que, según su relato, fue interceptado por uno de los manifestantes que portaba un megáfono. El exalcalde declaró ante el tribunal frases hostiles tales como: “¿Qué buscas?, ¿provocarnos?; ¿qué quieres?, ¿que te de unas hostias?”. Insistió en que intentó mantenerse al margen de las provocaciones, pero recibió insultos, amenazas y golpes cuando utilizó su teléfono móvil para intentar grabar el altercado. Él mismo sostuvo que uno de los acusados le arrebató el dispositivo y le propinó varias patadas.

Europa Press reportó que, tras oír a todas las partes involucradas, el proceso quedó a la espera de sentencia, habiéndose valorado con detalle los elementos probatorios y el testimonio de los implicados y testigos. Tanto F.P.C. como J.A.P.A. defendieron la versión inicial aportada, reiterando que en ningún momento lanzaron patadas ni acometieron ninguna agresión directa, apuntando que su reacción respondía al carácter hostil del ambiente y a la proximidad del teléfono móvil, sin motivaciones de violencia premeditada.

El juicio desarrollado en la Audiencia Provincial de León concluyó la fase de presentación y análisis de pruebas, y la determinación sobre la responsabilidad de los acusados por la supuesta agresión y amenazas contra Olegario Ramón se encuentra ya en manos del tribunal, según consignó Europa Press.

Temas Relacionados

Olegario RamónAgresiónFiscalíaEuropa PressPonferradaLeónJuicioPSOELey de AmnistíaF.P.CEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Azcón dice que "sobran excusas y faltan explicaciones" de Alegría sobre Salazar

Azcón exige respuestas a Pilar Alegría por su encuentro privado con Salazar, exasesor denunciado por acoso sexual, cuestionando públicamente la versión oficial del Gobierno y aumentando la presión política en torno al caso

Azcón dice que "sobran excusas

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

El exvicerrector Juan Carlos Doadrio acude a la Cámara Alta como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades que implican a la esposa de Pedro Sánchez, una comparecencia clave para las pesquisas parlamentarias en torno a este controvertido asunto

El Senado interroga mañana a

La Audiencia de Valencia ordena readmitir a una acusación que la jueza de la dana expulsó por relacionarla con bulos

El tribunal valenciano revoca la expulsión decretada por la magistrada instructora y determina que la actitud pública o las opiniones de una parte interrogada no constituyen motivo suficiente para apartarla de un procedimiento penal, según la resolución judicial conocida

La Audiencia de Valencia ordena

El PP acusa a la vicepresidenta Montero de ser "encubridora" de denuncias de acoso contra Salazar y no hacer "nada"

El Partido Popular reclama claridad en torno al papel de la vicepresidenta ante las acusaciones de acoso que involucran a exasesores del Ejecutivo, cuestionando si debe seguir en el cargo, tras admitir Alegría un error en su actuación

El PP acusa a la

A prisión provisional el presunto autor del asesinato machista de una mujer en El Viso (Sevilla)

El cuerpo de la víctima, de treinta años, fue hallado tras un incendio en su domicilio, presentando heridas de arma blanca, mientras el sospechoso, con historial policial por violencia de género en otra relación, permanece bajo custodia judicial y médica

A prisión provisional el presunto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido el CEO y presidente

Detenido el CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra tras la redada en su sede por presunto blanqueo de capitales tras el rescate

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

ECONOMÍA

El brote de peste porcina

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Precio del aceite de oliva en España 11 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano, según un estudio

DEPORTES

Gareth Bale habla de cómo

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja