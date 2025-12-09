Espana agencias

Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró (PSOE) pudieran estar "encubriendo" los comportamientos de Salazar

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "grave" que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y la secretaria de Organización de este partido, la también valenciana Rebeca Torró, "parece que estaban encubriendo" los comportamientos del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar.

En un encuentro organizado por la Cadena SER en València este martes, ha lamentado tener "la sensación o la pena como valenciano de ver que, en cada uno de los escándalos de corrupción del socialismo, aparece un socialista valenciano", algo que le "preocupa muchísimo".

"En los escándalos de corrupción apareció el señor --José Luis-- Ábalos, número 2 de los socialistas valencianos. Y ahora en este caso tan repugnante, sobre todo que es un caso vejatorio hacia el papel de la mujer, han aparecido en la escena Pilar Bernabé como responsable de Igualdad y número 3 del PSOE y Rebeca Torró como número 2 del PSOE, que parece que estaban encubriendo esos hechos", ha denunciado.

A su juicio, todo ello resulta "grave" y "muy preocupante" y ha reflexionado: "A la política le falta mucha humildad, le falta mucho a los políticos a la hora de reconocer errores y asumir responsabilidades".

Por ello, ha afeado al PSOE "eso que tanto achaca al PP" en Valencia, que por su parte ha sabido "asumir responsabilidades y pedir perdón", mientras que a los socialistas "no es que ya les cueste hacerlo, sino que encubren a aquellas personas que han tenido una actitud muy negativa".

Además, se ha mostrado sorprendido de que las denuncias por el comportamiento de Salazar no se hayan puesto en conocimiento de la Fiscalía y ha considerado que, con ello, "la conducta del señor Salazar ya es también una conducta reprochable a la señora Pilar Bernabé y a la señora Rebeca Torró".

