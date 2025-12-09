Las importaciones netas de gas natural a España crecen casi un 28 % en octubre

Madrid, 9 dic (EFECOM).- España importó el pasado octubre 30.304 gigawatios/hora (GWh) de gas natural, casi un 28 % más que un año antes, según los datos publicados este martes por iCores.

Las importaciones realizadas a través de gasoducto se redujeron casi un 28 %, en tanto que las de gas natural líquido o GNL se dispararon casi un 68 %.

En el año móvil (entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025) las importaciones netas de gas natural sumaron 324.925 GWh tras crecer un 8,1 % en comparación interanual.

Argelia fue el principal suministrador de gas natural a España en octubre, con un 39,6 % del total y 13.827 GWh), seguido de EE. UU., que envió un 39,3 %, equivalentes a 13.702 GWh, y Nigeria, con un 6 % del total o 2.078 GWh.

En cuanto a las exportaciones de gas natural, se situaron en 4.601 GWh, lo que supone más que duplicar (un 111 % más) la cantidad del mismo mes del año pasado. De ese total, el 70 % se exportó a través de gasoducto y el 30 % restante en forma de GNL o enfriado.

Francia fue el principal destino de las exportaciones en octubre, con un 45,6 % del total o 2.100 GWh; seguido de Marruecos, con un 21,2 % y 976 GWh.

En el año móvil, las exportaciones de gas natural se redujeron un 4 % interanual y quedaron en 42.082 GWh, algo más del 68 % se realizaron a través de gasoducto y el 31,7 %, en formato líquido. EFECOM