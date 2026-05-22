Nando De Colo se despide de la Euroliga: "No tengo palabras, ahora hay mucha emoción"

Atenas, 22 may (EFE).- Nando de Colo, jugador francés del Fenerbahce turco, se despidió este jueves de la Euroliga tras la eliminación de su equipo a manos del Olympiacos, y reconoció no tener palabras "y sí mucha emoción" tras haber jugado su último partido como profesional en una competición que ha ganado en dos ocasiones y de la que llegó a ser nombrado Mejor Jugador en la temporada 2015-2016.

"No hay palabras. Ahora hay mucha emoción, nunca es fácil pensar en este momento. Estoy decepcionado por la derrota aunque hemos jugado contra un equipo que se lo merece mucho también. No tengo muchas más palabras", confesó a Movistar el internacional galo tras la primera semifinal.

PUBLICIDAD

Recordó que aún le quedan algunos partidos como profesional hasta que termine la liga turca. "Tendremos tiempo después de pensar en lo que hice durante toda mi carrera y de disfrutar de mi familia", añadió.

El Olympiacos se convirtió este viernes en el primer finalista de la Euroliga tras derrotar por 79-61 en la primera semifinal de la Final a Cuatro que se disputa en el Telekom Center de Atenas al Fenerbahce, vigente campeón y que fue superado de principio a fin por el equipo heleno. EFE

PUBLICIDAD