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Gamarra dice a Yolanda Díaz que ella misma puede dar explicaciones del rescate de Plus Ultra: "Ya estaba en el Gobierno"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este viernes a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que "igual ella misma puede dar explicaciones" del rescate de Plus Ultra, dado que formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuando se aprobó esa decisión.

Así ha respondido después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social haya asegurado desde Badajoz que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "tiene que dar explicaciones" y "de manera rápida" por su imputación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

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Díaz, que ha pedido "dejar actuar a la justicia", ha retado además al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez "aunque sea por estricta dignidad", si todo lo que dice tiene "un atisbo de verdad".

Gamarra ha recalcado que Yolanda Díaz "ya formaba parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de Plus Ultra". "Igual ella misma puede dar explicaciones. O, al menos, no intentar aparentar que no ha consentido y sostiene el Gobierno de la corrupción para mantener su sillón de vicepresidenta", ha afirmado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

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TELLADO: "YOLANDA ESTÁ TAN ACABADA COMO SÁNCHEZ"

También ha replicado a la vicepresidenta el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien ha señalado que "lo cobarde es mantener un gobierno corrupto para atornillarse al sillón unos meses más"

"Yolanda está tan acabada como Sánchez. Amortizada por su hipocresía y su falta de escrúpulos. Sumar merma mientras Zapatero multiplicaba su patrimonio presuntamente de forma ilegal", ha asegurado el 'número dos' del PP en redes sociales.

Después de que Yolanda Díaz haya pedido a Feijóo "valentía" para esa moción de censura, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, le ha contestado en 'X': "La valentía debe ser comerse la basura del gobierno más corrupto de la democracia".

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