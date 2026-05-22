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Eulálio: "Mañana llega una etapa dura, pero lo voy a dar todo"

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Redacción de se prportes, 22 may (EFE).- El portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), líder del Giro, vaticina una "etapa muy dura" este sábado con el ascenso final en Pila, donde el danés Jonas Vingegaard se presenta como favorito para enfundarse la maglia rosa.

"Mañana será una etapa muy dura. Veremos cómo me siento. Si todo va bien, acabaré contento, pero en cualquier caso, lo voy a dar todo", señaló el ciclista luso en la meta de Verbania.

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Eulálio valoró el hecho de haber mantenido el mando en la general después de una etapa en la que el pelotón permitió una fuga que remachó el italiano Alberto Bettiol.

"Tampoco ha sido hoy una jornada de descanso, el día de descanso es dentro de dos días, hoy fue un día más, pero bastante tranquilo. También fue bastante largo. Mantuve el maillot rosa, que es lo más importante", comentó.

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Para Eulálio el factor climatológico puedo acabar pasando factura en el pelotón, pasando del frío y la lluvia al calor en pocos días.

"El día que me puse el maillot rosa, llovió todo el día. Lo pasamos mal. Hoy, la temperatura rondaba los 30 grados. Eso va a cambiar muchas cosas. Todo el equipo, los nutricionistas, todo el personal, tiene que poder hacer su trabajo lo mejor posible", concluyó. EFE

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EFE

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