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Giráldez: "Lo que no ha cambiado en el Barcelona es la identidad"

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Oslo, 22 may (EFE).- El entrenador del Olympique de Lyon, el español Jonatan Giráldez, ha subrayado que el Barcelona, equipo al que dirigió entre 2021 y 2024 y al que se enfrenta este sábado en la final de la Liga de Campeones femenina, ha sufrido cambios en la plantilla, aunque mantiene intacta su "identidad" futbolística.

"Hay jugadoras que son diferentes, pero lo que no ha cambiado es la identidad de querer dominar los partidos, presionar alto, no atender al resultado e intentar dar espectáculo. La experiencia que tuve allí fue espectacular", ha apuntado el preparador gallego.

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Desde la sala de prensa del Ullevaal Stadion, Giráldez ha coincidido con su homólogo en el banquillo azulgrana y antiguo miembro de su cuerpo técnico, Pere Romeu, en que se trata de una final entre "los dos mejores equipos de Europa".

"Ambos hemos merecido llegar hasta aquí. Si analizas los partidos y las eliminatorias, los dos equipos hemos hecho méritos para estar en la final. Son las dos mejores plantillas y se espera una final muy emocionante", ha señalado.

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En esta línea, el preparador gallego se ha declarado "un privilegiado" por disputar la final de la Liga de Campeones, aunque ha subrayado que no le basta con llegar: hacerlo sería "soñar con poco" y su único objetivo es ganar. "No hay otro mensaje en el vestuario", ha remarcado.

Giráldez también ha subrayado la dificultad del encuentro y ha restado protagonismo a las individualidades del conjunto azulgrana, al considerar que todas sus jugadoras "son muy buenas", por lo que ha insistido en la importancia del trabajo colectivo del Lyon para aspirar al noveno título continental.

"El Barcelona cuenta con jugadoras fantásticas y no quiero señalar a ninguna en particular. Tenemos bien analizado el perfil individual de cada una de ellas para saber cómo afrontarlo tanto en defensa como en ataque. Pero no debemos centrarnos solo en una. A nivel colectivo tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar", ha explicado.

Asimismo, el técnico español se ha mostrado "orgulloso" de la evolución del conjunto francés en su primera temporada al frente del equipo, aunque ha advertido de que no le gustaría ver a un Lyon que juegue "diferente", sino que mantenga la idea de juego construida en torno a la posesión.

"Entender para qué sirve la posesión, tanto para atacar como para defender como equipo, ha sido clave. La evolución desde el primer día es evidente. Hemos logrado dominar distintas situaciones de juego y, en ese sentido, el crecimiento de todas las jugadoras es claro", ha concluido. EFE

avm/vmc/jl

(foto)

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EFE

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