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Entidad avalista de Riquelme en el Real Madrid confía en cerrar proceso de aval en horas

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Madrid, 22 may (EFE).- La entidad que avalará la candidatura encabezada por el presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, a la Presidencia del Real Madrid (Andbank España) espera tener cerrado todo el proceso de garantías personales, avales, colaterales y otras circunstancias para un aval de 190 millones “en las próximas” horas, según informaron este viernes a EFE fuentes del mercado.

Riquelme comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia del club y este aval bancario le permitiría, entre otros requisitos, formar parte de la carrera electoral.

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Las mismas fuentes del mercado explicaron que quedan por ultimar “algunos flecos” y creen que se firmará “antes de medianoche”, al tiempo que explicaron que el aval es de “algo más de 190 millones de euros garantizados al 100% por un banco español, regulado en España”.

Además, recordaron que sólo entra en vigor si Riquelme gana las elecciones y cubriría si el Real Madrid entrase, en un futuro, en perdidas de esos 190 millones, dentro de un aval “garantizado” por garantías personales del candidato y avaladas “con todo su patrimonio”, mientras que ahora se están ultimando “colaterales y garantías” para que sea una operación respaldada desde varios ángulos y que indirectamente también respaldan otros bancos internacionales.

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“Es un aval 100 % de Andbank España, pero respaldado y con garantías y contragarantías al máximo” y que se cerrará “antes de la medianoche” destacaron las fuentes consultadas por EFE.

Riquelme es presidente de un compañía especializada en el desarrollo y promoción de soluciones energéticas y generación eléctrica en países de América, Europa, África y Oriente Medio, con presencia en México, Chile, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Portugal, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, y este aval correspondiente al 15 % del presupuesto general de gastos del club. EFE.

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EFE

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