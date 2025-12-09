Espana agencias

Las eléctricas europeas piden usar financiación prometida a la OTAN para prevenir apagones

Bruselas, 9 dic (EFECOM).- La patronal de las compañías eléctricas, Eurelectric, sugirió hoy que la Unión Europea utilice el 1,5 % del PIB comprometido con la OTAN para inversiones defensivas en reforzar la seguridad y resiliencia de la red eléctrica, incluido prevenir y restaurar la red en caso de apagones.

"Garantizar el suministro de electricidad es un imperativo existencial para la UE", señala Eurelectric en una carta enviada a los ministros de Energía de los países de la UE, que se reunirán en Bruselas el próximo 15 de diciembre para debatir la seguridad del suministro.

La patronal subraya que las infraestructuras energéticas se han convertido en un objetivo de ataques híbridos en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y de competencia estratégica entre grandes potencias y agrega que "la seguridad energética es sinónimo de seguridad eléctrica".

Eurelectric propone que los Veintisiete empleen parte de los 250.000 millones de euros que podrían destinarse a inversiones relacionadas con la defensa, derivados del compromiso aliado de financiar hasta un 1,5 % del PIB en capacidades de seguridad, para reforzar el sector eléctrico.

En concreto, pide crear reservas de componentes esenciales, financiar sistemas de detección y neutralización de drones, mejorar la ciberseguridad y acelerar la capacidad de reparación rápida de infraestructuras dañadas.

"La preparación frente a ataques físicos y cibernéticos, la práctica de la respuesta y la planificación de la recuperación deben convertirse en la nueva norma", sostiene en la misiva la organización, que defiende la realización de ejercicios conjuntos entre empresas, autoridades civiles y unidades militares para reforzar la capacidad de reacción.

Como segunda prioridad, Eurelectric pide "optimizar la autonomía estratégica abierta", de forma que la UE encuentre "un equilibrio adecuado entre poner fin a dependencias de importación y los costes derivados de requisitos estrictos de contenido local".

Por último, Eurelectric reclama garantizar un "suministro seguro de electricidad" mediante una planificación "holística" del sistema, mayores inversiones en nuevas infraestructuras seguras y mecanismos de mercado que permitan desplegar más recursos de flexibilidad, considerados esenciales para mantener el suministro "en cualquier escenario".

El mensaje de las eléctricas llega en la víspera de que la Comisión Europea presente un plan para reforzar las redes y acelerar la electrificación del sistema productivo de la UE. EFECOM

