La Guardia Civil premia al director Agustín Díaz Yanes por su película sobre la lucha contra ETA

Bajo la supervisión de Mercedes González, la entrega de galardones valoró obras inspiradas en casos reales y la cobertura informativa sobre la Guardia Civil, además de distinguir intervenciones humanitarias y colaboraciones internacionales dentro del ámbito de la seguridad y el servicio público

La presencia de equipos internacionales destacados por su intervención en la misión EUBAM Rafah y el papel esencial de la colaboración multinacional en situaciones de seguridad y ayuda humanitaria ocuparon un espacio relevante en la entrega de los premios Guardia Civil 2025. De acuerdo con la información publicada por El País, la ceremonia fue presidida por Mercedes González, responsable máxima del instituto armado, y reunió a autoridades, galardonados, familiares y representantes institucionales para rendir homenaje a obras, profesionales y actuaciones vinculados tanto al ámbito cultural como al de la seguridad pública y el servicio a la sociedad.

En este contexto, la película “Un fantasma en la batalla” de Agustín Díaz Yanes recibió el galardón Fundación Guardia Civil. Según informó El País, el jurado valoró la representación de una operación significativa contra la organización ETA plasmada en la obra, reconociendo la labor de Díaz Yanes en la narración audiovisual de hechos reales que marcaron la historia reciente de la seguridad en España. Mercedes González encabezó la entrega de este reconocimiento durante una ceremonia en la que, además de premiar la creación cinematográfica, se puso de relieve la cobertura periodística referida a la labor de la Guardia Civil y la atención a intervenciones humanitarias y colaboraciones internacionales.

El acto distinguió a profesionales de la comunicación que contribuyeron a la difusión de la actividad policial y de emergencias durante el último año. El País detalló que el premio a la mejor labor informativa en televisión fue para Malena Guerra, periodista de Informativos Telecinco, por su reportaje enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas durante el episodio meteorológico DANA que afectó a Valencia. Este trabajo fue valorado por su tratamiento informativo de situaciones de emergencia vinculadas a la actuación de la Guardia Civil.

Por su parte, el reconocimiento en la categoría de radio recayó en Alfonso Ojea, de la Cadena Ser, quien recibió el galardón por una cobertura sostenida de la actualidad de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Desde la perspectiva escrita, el jurado distinguió a Miguel Ángel Medina, de El País, autor de un reportaje sobre el equipo de investigación de incendios del SEPRONA, unidad especializada en la protección de la naturaleza dentro del cuerpo policial. Según publicó el mismo medio, el trabajo profundizó en las técnicas de identificación de causas y autores de incendios forestales, así como en los desafíos inherentes a la investigación de este tipo de delitos ambientales.

El compromiso con el servicio público se materializó también en la entrega de reconocimientos a agentes por actuaciones en el ámbito humanitario. La Fundación Guardia Civil homenajeó a miembros del cuerpo que participaron en auxilios y rescates en situaciones de emergencia destacadas por su impacto en la comunidad, informó El País. Estas actuaciones, según se detalló en la ceremonia, subrayan la dimensión social de la Guardia Civil y su implicación en la atención directa a la ciudadanía en momentos críticos.

La entrega del Premio Hermandad de Guardias Civiles Honorarios y Honorarias a los Equipos Especializados de EUROGENDFOR desplegados en la misión EUBAM Rafah fue otro de los puntos destacados según consignó El País. Esta misión internacional tiene como objetivo la reactivación y control del paso fronterizo de Rafah, en Palestina. El galardón reconoció la cooperación multinacional y las actuaciones en entornos complejos, resaltando la implicación del cuerpo en el trabajo conjunto con fuerzas internacionales de seguridad y asistencia.

En el ámbito literario, la Revista de la Guardia Civil otorgó el premio de relato corto a la agente Aarab Amar Siham. Su obra, “El primer paso en verde”, describe experiencias personales vividas durante la formación en la Academia de guardias de Baeza, reflejando tanto el plano profesional como el humano inherente a la elección de la carrera policial, informó El País. El texto premiado ofrece una visión interna de la preparación y las motivaciones de quienes se integran en la Guardia Civil.

La directora general Mercedes González intervino en el acto reconociendo la importancia de dar visibilidad tanto a las historias que narran la labor policial como a quienes las cuentan y difunden, destacó El País en su cobertura del evento. González elogió el trabajo de los medios y profesionales de la información por contribuir a la comprensión social de las funciones y retos asociados al trabajo de la Guardia Civil en sus diferentes ámbitos de actuación.

La ceremonia, celebrada con la presencia de autoridades, premiados y representantes de distintas instituciones, enlazó la labor policial, la creación cultural inspirada en hechos reales, la cobertura periodística de asuntos públicos y sociales, y las actuaciones humanitarias e internacionales del cuerpo. Según reportó El País, la edición 2025 de los premios Guardia Civil subrayó la interconexión entre seguridad, información pública y cooperación internacional al distinguir a quienes aportan desde la investigación, la acción directa y la divulgación a la comprensión y mejora del servicio público.

