El juez rechaza "por el momento" la petición de Leire Díez de anular audios aportados a la causa

El juez que investiga a Leire Díez por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha desestimado "por el momento" la petición de la exmilitante del PSOE para la nulidad de audios aportados a la causa.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que deniega la solicitud de declaración de nulidad promovida por Díez sobre las grabaciones realizadas por el fiscal Ignacio Stampa y las efectuadas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo.

La exmilitante socialista alegaba que con esos audios se habían vulnerado los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a no declarar contra sí mismos, además de a no confesarse culpables.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, responde incidiendo en "la imposibilidad material de adelantar aisladamente valoraciones sobre validez y eficacia de algunos de los medios que integran el cuadro probatorio, pues se corre el riesgo de respuestas incompletas y de hipertróficas soluciones excluyentes".

"Sobre todo, en un caso como en el que nos ocupa donde deberán valorarse las circunstancias concretas en que se produjeron las grabaciones en cuestión, cuyo tratamiento debe realizarse mediante prueba pericial", añade.

El juez, que investiga a Díez y otras dos personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, considera que "no cabe, por tanto, por el momento la declaración de nulidad pretendida".

DÍEZ SOSTIENE QUE PUDIERON SER MANIPULADOS

Díez, que no reconoce los audios, solicitó que se decretara "la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones" y que no se reprodujeran el día de su declaración, el pasado 17 de noviembre, cosa que el juez también rechazó.

Se refería a las grabaciones del fiscal Stampa sobre una reunión que tuvo con el fiscal en la que se oye a Díez presentarse como "la persona del PSOE" y la "mano derecha" del exdirigente socialista Santos Cerdán.

La también exconcejal entendía que "son nulas de pleno derecho, por cuanto las mismas fueron realizadas por un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva que este llevó a cabo, sin auto habilitante".

Además, dudaba de que "se realizaran el día en que tuvo lugar dicha reunión ni reproduzcan en su integridad el contenido de la misma o no hayan sido manipuladas".

Y reclamaba que se decretara la nulidad igualmente de la efectuada en el despacho del abogado Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según criticaba, la grabación se realizó también "sin conocimiento ni consentimiento de los intervinientes" y se dio a conocer un "contenido parcial de una reunión privada, realizada en un despacho de abogados, debidamente identificado como tal, dado de alta como tal", en la que se habló de "cuestiones de estrategia, como manifestó Teijelo".

