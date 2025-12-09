Espana agencias

El aeropuerto de Dublín cancela 42 vuelos por la tormenta Bran

Dublín, 9 dic (EFECOM).- El aeropuerto de Dublín informó este martes de que ha cancelado 42 vuelos por los fuertes vientos que azotan la isla de Irlanda tras la llegada de la tormenta Bran.

Las autoridades de la República de Irlanda señalaron que todos los condados del país estarán hoy en alerta naranja durante diferentes periodos ante el riesgo de fuertes lluvias y vientos.

Un portavoz del aeropuerto de Dublín confirmó que se cancelaron 42 vuelos, "21 de salida y 21 de llegada", hacia las 07.00 horas GMT de hoy y advirtió de que habrá más cancelaciones durante la jornada debido "al aumento previsto de la velocidad del viento".

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) también ha activado la alerta amarilla en Irlanda del Norte entre las 09.00 y 21.00 horas GMT de hoy.

Además de las rachas de viento, la lluvia puede causar inundaciones y desbordamientos de ríos en la república, después de una semana de constantes precipitaciones.

La Oficina Meteorológica de Irlanda (Met Éireann) advirtió de que el terreno está "muy saturado" y "cualquier lluvia adicional probablemente resultará en inundaciones superficiales y fluviales".

Las autoridades también ha recomendado evitar zonas costeras, al tiempo que se han cancelado la mayoría de los ferris que unen la isla de Irlanda con Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra y Gales). EFECOM

