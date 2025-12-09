Azcón dice que "sobran excusas y faltan explicaciones" de Alegría sobre Salazar

Jorge Azcón, quien lidera el Gobierno de Aragón, cuestionó la explicación ofrecida por la ministra portavoz y dirigente de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, a raíz de su encuentro privado con Francisco Salazar, exasesor denunciado por presunto acoso sexual. Azcón exigió respuestas más claras por parte de Alegría, intensificando el debate público sobre el caso. Según consignó el medio original, el presidente aragonés manifestó en la red social X que "sobran excusas y faltan explicaciones", expresando así su insatisfacción con la versión oficial del Gobierno respecto a la reunión.

De acuerdo con la información publicada, Azcón citó directamente en su perfil en X una publicación anterior del Partido Popular de Aragón en la que se formulaban preguntas directas a la ministra: "¿Para qué quedaste con un viejo amigo que ya había sido denunciado por acoso sexual y al que decíais haber echado? ¿De qué charlasteis, del dolor de las víctimas o del trabajo de asesor que le disteis?". El post hacía referencia explícita al encuentro que mantuvo Pilar Alegría con Salazar tras las denuncias internas por presunto acoso sexual que varias mujeres presentaron contra el exasesor.

Según detalló la misma fuente, la polémica se originó después de que Alegría fuera fotografiada, a principios de noviembre, comiendo en un restaurante del centro de Madrid con Francisco Salazar. Ante la difusión de estas imágenes, la ministra defendió que la reunión respondía a un asunto estrictamente privado. Sin embargo, este argumento no detuvo el escrutinio público ni las críticas dentro del ámbito político, especialmente en el Partido Popular, donde se reclamó mayor transparencia y coherencia en el discurso gubernamental.

En reacción a las preguntas y cuestionamientos, Alegría declaró el martes, citada por el medio, que el encuentro con el excargo de Moncloa y del PSOE fue "un error" y "no se tenía que haber producido". La ministra admitió que fue inapropiado mantener esa cita después de que se hicieran públicas las denuncias internas contra Salazar, reconociendo así la improcedencia del encuentro en esas circunstancias.

El episodio activó una oleada de reacciones tanto en la opinión pública como en la oposición política, al plantear dudas sobre el proceso de toma de decisiones en el Gobierno ante denuncias de gravedad en su propio entorno. Según reportó el medio, el Partido Popular elevó la presión al interrogar sobre los motivos exactos de la reunión y el contenido de la conversación entre la ministra y el exasesor.

La repercusión del caso Salazar ha impulsado nuevos debates sobre las medidas que instituciones políticas adoptan frente a denuncias de acoso sexual y la transparencia con la que gestionan tales situaciones. El hecho de que la ministra, también máxima responsable de la cartera de Educación, optara primero por justificar la reunión como privada y luego señalara que fue un error, sumó interrogantes sobre los protocolos internos para apartar a personas denunciadas y la coherencia de los mensajes institucionales.

Tal como publicó el medio, a medida que la controversia continuó creciendo, las redes sociales funcionaron como amplificadores de la discusión, donde tanto ciudadanos como actores políticos publicaron mensajes sobre la gravedad de los hechos y la responsabilidad de clarificar lo sucedido a la opinión pública. El protagonismo de la red X como canal de comunicación directa permitió que la crítica de Azcón y las demandas del PP llegaran rápidamente a una audiencia amplia, incrementando el foco sobre las explicaciones del Gobierno central.

La situación ha dejado expuestas tanto a la figura de Pilar Alegría como a la gestión interna del PSOE ante casos de presunto acoso en su entorno, según puntualizó el medio. La insistencia en obtener respuestas más detalladas por parte de Azcón y de su partido añade nuevas presiones políticas y mediáticas sobre la ministra y el Ejecutivo, mientras se espera que se clarifiquen las circunstancias exactas de la reunión y las consecuencias futuras para los involucrados.