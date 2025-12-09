Espana agencias

Azcón dice que "sobran excusas y faltan explicaciones" de Alegría sobre Salazar

Azcón exige respuestas a Pilar Alegría por su encuentro privado con Salazar, exasesor denunciado por acoso sexual, cuestionando públicamente la versión oficial del Gobierno y aumentando la presión política en torno al caso

Guardar

Jorge Azcón, quien lidera el Gobierno de Aragón, cuestionó la explicación ofrecida por la ministra portavoz y dirigente de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, a raíz de su encuentro privado con Francisco Salazar, exasesor denunciado por presunto acoso sexual. Azcón exigió respuestas más claras por parte de Alegría, intensificando el debate público sobre el caso. Según consignó el medio original, el presidente aragonés manifestó en la red social X que "sobran excusas y faltan explicaciones", expresando así su insatisfacción con la versión oficial del Gobierno respecto a la reunión.

De acuerdo con la información publicada, Azcón citó directamente en su perfil en X una publicación anterior del Partido Popular de Aragón en la que se formulaban preguntas directas a la ministra: "¿Para qué quedaste con un viejo amigo que ya había sido denunciado por acoso sexual y al que decíais haber echado? ¿De qué charlasteis, del dolor de las víctimas o del trabajo de asesor que le disteis?". El post hacía referencia explícita al encuentro que mantuvo Pilar Alegría con Salazar tras las denuncias internas por presunto acoso sexual que varias mujeres presentaron contra el exasesor.

Según detalló la misma fuente, la polémica se originó después de que Alegría fuera fotografiada, a principios de noviembre, comiendo en un restaurante del centro de Madrid con Francisco Salazar. Ante la difusión de estas imágenes, la ministra defendió que la reunión respondía a un asunto estrictamente privado. Sin embargo, este argumento no detuvo el escrutinio público ni las críticas dentro del ámbito político, especialmente en el Partido Popular, donde se reclamó mayor transparencia y coherencia en el discurso gubernamental.

En reacción a las preguntas y cuestionamientos, Alegría declaró el martes, citada por el medio, que el encuentro con el excargo de Moncloa y del PSOE fue "un error" y "no se tenía que haber producido". La ministra admitió que fue inapropiado mantener esa cita después de que se hicieran públicas las denuncias internas contra Salazar, reconociendo así la improcedencia del encuentro en esas circunstancias.

El episodio activó una oleada de reacciones tanto en la opinión pública como en la oposición política, al plantear dudas sobre el proceso de toma de decisiones en el Gobierno ante denuncias de gravedad en su propio entorno. Según reportó el medio, el Partido Popular elevó la presión al interrogar sobre los motivos exactos de la reunión y el contenido de la conversación entre la ministra y el exasesor.

La repercusión del caso Salazar ha impulsado nuevos debates sobre las medidas que instituciones políticas adoptan frente a denuncias de acoso sexual y la transparencia con la que gestionan tales situaciones. El hecho de que la ministra, también máxima responsable de la cartera de Educación, optara primero por justificar la reunión como privada y luego señalara que fue un error, sumó interrogantes sobre los protocolos internos para apartar a personas denunciadas y la coherencia de los mensajes institucionales.

Tal como publicó el medio, a medida que la controversia continuó creciendo, las redes sociales funcionaron como amplificadores de la discusión, donde tanto ciudadanos como actores políticos publicaron mensajes sobre la gravedad de los hechos y la responsabilidad de clarificar lo sucedido a la opinión pública. El protagonismo de la red X como canal de comunicación directa permitió que la crítica de Azcón y las demandas del PP llegaran rápidamente a una audiencia amplia, incrementando el foco sobre las explicaciones del Gobierno central.

La situación ha dejado expuestas tanto a la figura de Pilar Alegría como a la gestión interna del PSOE ante casos de presunto acoso en su entorno, según puntualizó el medio. La insistencia en obtener respuestas más detalladas por parte de Azcón y de su partido añade nuevas presiones políticas y mediáticas sobre la ministra y el Ejecutivo, mientras se espera que se clarifiquen las circunstancias exactas de la reunión y las consecuencias futuras para los involucrados.

Temas Relacionados

Acoso sexualJorge AzcónPilar AlegríaFrancisco SalazarPP AragónPSOEMadridAragónGobierno de AragónMoncloaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

El exvicerrector Juan Carlos Doadrio acude a la Cámara Alta como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades que implican a la esposa de Pedro Sánchez, una comparecencia clave para las pesquisas parlamentarias en torno a este controvertido asunto

El Senado interroga mañana a

La Audiencia de Valencia ordena readmitir a una acusación que la jueza de la dana expulsó por relacionarla con bulos

El tribunal valenciano revoca la expulsión decretada por la magistrada instructora y determina que la actitud pública o las opiniones de una parte interrogada no constituyen motivo suficiente para apartarla de un procedimiento penal, según la resolución judicial conocida

La Audiencia de Valencia ordena

El PP acusa a la vicepresidenta Montero de ser "encubridora" de denuncias de acoso contra Salazar y no hacer "nada"

El Partido Popular reclama claridad en torno al papel de la vicepresidenta ante las acusaciones de acoso que involucran a exasesores del Ejecutivo, cuestionando si debe seguir en el cargo, tras admitir Alegría un error en su actuación

El PP acusa a la

A prisión provisional el presunto autor del asesinato machista de una mujer en El Viso (Sevilla)

El cuerpo de la víctima, de treinta años, fue hallado tras un incendio en su domicilio, presentando heridas de arma blanca, mientras el sospechoso, con historial policial por violencia de género en otra relación, permanece bajo custodia judicial y médica

A prisión provisional el presunto

Los acusados de agredir al exalcalde de Ponferrada niegan los hechos pero Fiscalía pide 5 y 2 años de prisión

Las pruebas recabadas durante el proceso, incluidas grabaciones y testimonios, sostienen la acusación de agresión y amenazas contra Olegario Ramón tras una manifestación frente al PSOE en abril, aunque los procesados desmienten los hechos ante el tribunal

Los acusados de agredir al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelven a un guardia civil

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

ECONOMÍA

El brote de peste porcina

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Precio del aceite de oliva en España 11 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano, según un estudio

DEPORTES

Carlos Alcaraz comparte el álbum

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses