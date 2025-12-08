Espana agencias

Putin prevé un 1 % de crecimiento de la economía en Rusia frente al 4,1 % en 2024

El mandatario ruso anunció que la economía se expandirá en 2023 tras un periodo de desaceleración, mientras resaltó la importancia de nuevas tecnologías y el bajo desempleo para fortalecer la estructura productiva y estabilizar los precios el próximo año

Guardar

Durante 2025, el Gobierno ruso implementó decisiones clave en el ámbito tecnológico, incluyendo normativas relacionadas con la aviación no tripulada y el anuncio de nuevas leyes orientadas al desarrollo de la bioeconomía para 2026, un modelo que promueve el uso eficiente de recursos biológicos renovables con el fin de disminuir la contaminación y afianzar un desarrollo constante. En este contexto, el presidente Vladímir Putin comunicó las previsiones económicas para el cierre de 2023, anticipando un incremento del producto interno bruto del 1 %, tras una etapa de desaceleración, según informó EFECOM.

Putin explicó que la economía experimentó una ralentización este año, con la inflación reduciéndose y acompañando al descenso en el ritmo de crecimiento económico. Durante una sesión celebrada en el Kremlin junto al gabinete ministerial, el mandatario explicó que la economía rusa concluiría el año con un 1 % de alza en su PIB, mientras que la inflación se mantendría cercana o incluso por debajo del 6 %. EFECOM reportó que el jefe de Estado valoró que estos datos se alinean a los objetivos establecidos por el gobierno.

De cara al futuro inmediato, el líder ruso se refirió a las previsiones del Banco Central de Rusia para 2024, que sitúan la inflación entre el 4 % y el 5 %. Putin puntualizó que el mantenimiento de bajos niveles de desempleo y de inflación controlada constituye una base para comenzar a intensificar el dinamismo económico nacional próximamente. Además, subrayó la preparación de un plan estructural de cambios económicos hasta 2030, cuya implementación consideró fundamental para que Rusia alcance un ritmo de crecimiento equiparable al promedio mundial.

Según detalló EFECOM, Putin insistió en que la eficacia en la producción está estrechamente vinculada a la integración de tecnologías avanzadas. El mandatario hizo referencia a la automatización, el empleo de robots industriales y la adopción extensiva de soluciones digitales, como plataformas electrónicas e inteligencia artificial, como herramientas imprescindibles para potenciar la economía de oferta y posicionar a Rusia dentro del nuevo orden tecnológico global.

Durante su intervención televisada, Putin también mencionó la legislación referida al control de drones y el desarrollo de la bioeconomía. Señaló que la estrategia tecnológica nacional ya sentó sus bases y que será fortalecida en los próximos años con la introducción de normativas que faciliten la transición hacia sectores productivos de mayor valor agregado y menor impacto ambiental.

El pronóstico oficial de crecimiento contrasta con las cifras anteriores, ya que para 2024 se anticipa una expansión del 4,1 %, lo que representa una aceleración notoria respecto al cierre proyectado para 2023. EFECOM consignó que el repunte esperado está sujeto a la consolidación de las transformaciones tecnológicas y la capacidad del gobierno para sostener las tendencias de empleo e inflación bajo control.

Putin reafirmó la voluntad de su ejecutivo de aplicar de inmediato los cambios previstos en el plan nacional, remarcando la necesidad de formar durante el próximo año una base que facilite el crecimiento económico al nivel global. Entre las áreas priorizadas figura la extensión de la automatización y la digitalización, sumadas a un enfoque creciente en soluciones basadas en inteligencia artificial, que el mandatario definió como factores determinantes en el camino hacia el nuevo paradigma industrial.

EFECOM también señaló que la bioeconomía recibirá un impulso normativo en 2026, con nuevas leyes orientadas a racionalizar el uso de materiales biológicos renovables, y que esta orientación responde tanto a desafíos ambientales como a metas de desarrollo sostenible establecidas por el gobierno. Según Putin, esta transición tecnológica sustentará la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la estructura productiva, además de alentar la modernización de los sectores económicos clave.

El liderazgo ruso planteó que el éxito de la estrategia de crecimiento económico requerirá la sinergia entre innovación tecnológica y reformas estructurales, con la finalidad de crear condiciones que permitan a Rusia posicionarse entre las principales economías mundiales. Según EFECOM, la combinación de baja inflación, desempleo controlado y avance tecnológico constituye el núcleo del enfoque oficial para estabilizar los precios e impulsar la competitividad del país durante los próximos años.

Temas Relacionados

Economía rusaVladímir PutinGobierno rusoBanco Central de RusiaMoscúKremlinCrecimiento económicoInflaciónInteligencia artificialBioeconomíaEFE

Últimas Noticias

Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,25 %

Inició la sesión bursátil con resultados dispares y movimientos destacados entre las tecnológicas, mientras los analistas observan la inminente decisión de política monetaria del banco central estadounidense, un factor clave para los próximos días en los mercados

Infobae

El representante comercial adjunto de EE.UU. viaja a India para concluir acuerdo bilateral

Altos funcionarios de Nueva Delhi y Washington buscan destrabar las tensiones comerciales generadas por los gravámenes a productos indios y abrir el mayor mercado mundial para la economía india, mientras negocian cambios clave en intercambio energético y agrícola

Infobae

Ucrania bajo los ataques rusos contra el sistema energético: 16 horas de oscuridad al día

Cientos de miles afrontan restricciones extremas en el suministro eléctrico, agua y calefacción, mientras la población, forzada a adaptar su rutina y prioridades, se aferra a la resiliencia ante reparaciones que podrían prolongarse semanas y condiciones de mayor adversidad

Infobae

Latinoamérica acelera la construcción de centros de datos ante el avance del 5G y la IA

La demanda de cómputo, inversiones récord y necesidades de energía renovable impulsan la transformación del panorama digital regional, mientras gobiernos y empresas multinacionales buscan soluciones frente a desafíos regulatorios, ambientales y de infraestructura eléctrica en expansión

Infobae

Airbus ha completado la adquisición de los activos de Spirit que se repartió con Boeing

La operación implica la integración de varias plantas estratégicas en Estados Unidos, Francia, Marruecos, Irlanda del Norte y Escocia, junto con la llegada de más de 4.000 personas a la plantilla de la compañía europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España firma un plan de

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

ECONOMÍA

Una mujer de 61 años

Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 10 diciembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo