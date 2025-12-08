Espana agencias

El TSJM confirma 17 años de cárcel para un hombre que asesinó a un vecino de su hija tras una discusión por ruido

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado una condena a diecisiete años de prisión impuesta a hombre que asesinó en septiembre de 2022 a un vecino de su hija tras una discusión por ruido en el distrito de Carabanchel.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa y se confirma la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid que se sustentó en el veredicto del Tribunal del Jurado.

Los miembros del jurado consideraron probado que el acusado acudió de madrugada al domicilio de su hija, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, tras una discusión previa entre ella y sus vecinos.

Según la resolución, las cámaras de la M-30 grabaron el momento en el que el condenado bajó de su vehículo y, tras mantener una breve discusión con Lisardo G., sacó de forma súbita un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos contra la víctima, que huyó corriendo. Uno de ellos atravesó el pulmón derecho y le provocó la muerte inmediata.

Los informes de balística y los restos hallados en el vehículo y en la zona de los hechos confirmaron que las vainas procedían de la misma arma de calibre 9 mm corto utilizada por el acusado.

EL TRIBUNAL RECHAZA LA LEGÍTIMA DEFENSA

La defensa sostenía que el acusado actuó movido por una situación de amenaza hacia su hija y su familia. Sin embargo, el TSJM concluye que no existió agresión ilegítima que justificara el uso del arma, y que ninguna prueba avaló la versión del procesado.

La Sala recalca que la víctima "no tuvo posibilidad alguna de defenderse", señalando un ataque sorpresivo y sin riesgo para el agresor, lo que justifica la apreciación de alevosía y, por tanto, la calificación de asesinato.

Además, se mantiene la prohibición de aproximación y comunicación durante 18 años, así como cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.

El TSJM concluye que no existió error en la valoración de la prueba, ni dudas razonables que permitieran modificar el fallo, subrayando que el veredicto se apoya en pruebas directas, testificales, forenses y videográficas contundentes. Por ello, confirma la condena en su totalidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pradales lamenta el fallecimiento de Frank Gehry y dice que su obra y su memoria "nos acompañarán para siempre"

El presidente vasco destacó la importancia del arquitecto fallecido, rememorando la creación del Guggenheim Bilbao y señalando que su innovador legado trascendió fronteras, impulsando tanto la proyección regional como el desarrollo cultural y social del territorio

Pradales lamenta el fallecimiento de

Portugal y Brasil aspiran al trono de campeonas en una final entre dos invictas

Infobae

Feijóo destaca que defender la Constitución "es también conocerla" y apuesta por enseñarla en colegios "sin ideologías"

El Partido Popular impulsa incorporar una asignatura sobre los principios de la Carta Magna en la educación básica, defendiendo un aprendizaje ajeno a posturas partidistas para fortalecer la democracia, el respeto institucional y la convivencia en España

Feijóo destaca que defender la

Vox rechaza "fingir normalidad institucional" en los actos oficiales y no entiende que el PP sí asista

Los líderes de la formación recalcan que su ausencia en ceremonias organizadas por el Ejecutivo expresa una protesta ante lo que consideran un uso partidista de símbolos y desconfían de partidos opositores que acuden a estos eventos señalando connivencia

Vox rechaza "fingir normalidad institucional"

Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social"

En medio de crecientes investigaciones judiciales y absentismo de grupos parlamentarios, la celebración del aniversario constitucional evidenció el aumento de la desconfianza entre ciudadanía e instituciones, profundizando la división política y exponiendo la demanda social por mayor transparencia y control

Sánchez insta a cumplir la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Uno de cada cuatro jóvenes

Uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años votaría a Vox

El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

Los 63 Ayuntamientos que quieren dinero por tener presos: “Es un agravio comparativo que un vecino pague su IBI y una prisión esté exenta”

¿Los cuerpos de seguridad deben informar sobre la nacionalidad de los detenidos? El debate entre alimentar prejuicios o ayudar a las estadísticas

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El precio de la gasolina este 8 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos euros me dan por un dólar este 8 de diciembre

Cortylandia, el espectáculo que superó a su propósito inicial: cómo una estrategia comercial de 1979 se convirtió en una de las tradiciones navideñas más queridas de Madrid

DEPORTES

Cabo Verde, el rival de

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo