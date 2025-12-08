Espana agencias

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará el techo de gasto para que Azcón elija entre el "diálogo o la ultraderecha"

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha tendido la mano al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para ofrecerle alternativas frente a las imposiciones y líneas rojas que Vox impone al PP y se ha ofrecido a apoyar el techo de gasto para que elija entre el "diálogo o la ultraderecha".

"Somos un partido responsable y nuestro compromiso se basa en construir una alternativa y apoyar las políticas que sean buenas para Aragón", ha dicho Pilar Alegría tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional en la que se ha abordado la necesidad de plantear soluciones al Aragón real "con un presupuesto que mejore la vida de la gente".

En declaraciones a los medos de comunicación Alegría ha argumentado que el PSOE está dispuesto a aprobar el techo de gasto para que los presupuestos puedan llegar al Parlamento aragonés y debatirse. "No queremos un presupuesto impuesto por la ultraderecha; queremos unos presupuestos por Aragón", ha añadido.

Se ha referido a que el Gobierno de Azcón durante estos dos años y medio de gobierno "ha estado y está maniatado por los caprichos y exigencias de la ultraderecha". "Vox sigue marcando el paso a Azcón", ha añadido.

El compromiso de los socialistas aragoneses se manifiesta en medidas concretas que Pilar Alegría ha detallado. "Son propuestas para mejorar la calidad de vida de los aragoneses", ha dicho. "La ciudadanía nos pide a los partidos políticos que abandonemos la confrontación política y que busquemos acuerdos y propuestas. Es lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista y es lo que yo hoy aquí planteo", ha precisado.

PROPUESTAS

Construir vivienda pública y asequible "que además tenga siempre la consideración de pública y no se pueda especular con ella" es una de las propuestas que ha aportado Alegría.

También ha tendido la mano para que el presupuesto incluya servicios públicos reales entre los que ha citado una firme defensa de la sanidad pública en la que se garantice la inversión en el Hospital Royo Villanova y acometer ya la construcción de un nuevo hospital infantil que permita, a su vez, ampliar el Miguel Servet y "sin olvidar los problemas de atención en el mundo rural", ha apostillado.

En educación pública se ha referido a la necesidad de mejorar la educación rural y la necesidad de hacer pública y gratuita la etapa de 0 a 3 años. "No podemos permitir --ha enfatizado-- que muchas familias, especialmente las mujeres, tengan que decidir muchas veces entre trabajar o cuidar de sus hijos por no poder hacer frente al pago de una escuela infantil".

Esta falta de conciliación que afecta sobre todo a las mujeres, también se traslada al cuidado de las personas mayores, por ello ha defendido que el presupuesto incluya aumentar las plazas públicas en residencias", ha argumentado Pilar Alegría.

TRANVÍA

En materia de movilidad, se ha referido "a la necesidad de ampliar la línea 1 del tranvía hasta Arcosur y comenzar de una vez a construir la segunda línea este oeste pensando en todos los vecinos de Delicias, Las Fuentes, Torrero y San José".

Así, Pilar Alegría ha trasladado a Azcón que deje la confrontación y su política del "anti", que es lo que ha estado haciendo en estos dos años y medio desde el Gobierno de Aragón.

"Estos dos años, esa soberbia y esa prepotencia del presidente Azcón le ha impedido llegar a acuerdo mayoritarios con las distintas fuerzas políticas", ha descrito.

Le ha recordado a Azcón que "cuando los ciudadanos te trasladan su confianza lo hacen para que gobiernes, para que resuelvas sus problemas, y para que seas capaz de negociar y llegar acuerdos con otros". "Si eres incapaz de hacer esto, rompes tu compromiso con la ciudadanía y llevas de nuevo a la gente a votar en unas elecciones anticipadas", ha añadido.

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

Para la secretaria general del PSOE Aragón esta decisión de Azcón "está pensada en su propio beneficio político pero solo encierra una verdad con mayúsculas: la incapacidad para hacerse cargo de los problemas de la gente".

Pilar Alegría ha criticado que Azcón invite a negociar unos presupuestos "sobre un PowerPoint" y "sin siquiera llevar el techo de gasto a las Cortes de Aragón". "Estas formas de proceder reflejan la nula intención de Azcón de llegar a un acuerdo", ha opinado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría ha incidido en que la voluntad del PSOE es "clara" y pasa por "acordar y dialogar y trabajar sobre unos presupuestos serios, unos presupuestos por Aragón y para los aragoneses".

Con esa voluntad acudirán a la reunión de este miércoles, aunque ha lamentado que "más allá de un PowerPoint no conozco nada". Por eso, ha incidido en que primero hay que conocer el presupuesto, ya que solo disponen de las cifras generales.

