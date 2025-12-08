Espana agencias

Alegría asegura que el informe sobre Salazar "llegará hasta el final" y destaca la "diligencia" al cesar a Hernando

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que "llegará hasta el final" el expediente interno abierto al exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Francisco Salazar, por las denuncias en su contra de varias mujeres por presuntos delitos de acoso sexual, al tiempo que ha destacado la "diligencia de las últimas 24 horas" al cesar a su colaborador, Antonio Hernando.

"Ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda. Está, de hecho, todavía en los plazos, todavía está trabajando esa comisión antiacoso que se puso también en marcha este último verano", ha dicho.

Por tanto, este informe, se dará a conocer a las partes en las próximas fechas, pero no ha podido ofrecer una fecha porque ha afirmado que no es su responsabilidad, además de que dicha comisión todavía está trabajando en este informe, ha esgrimido la también secretaria general del PSOE-Aragón.

"Lo que sí que les puedo garantizar, porque además también el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión el otro día con sus compañeros el Día de la Constitución trasladó que, desde luego, la posición del Partido Socialista va a ser de acompañar y apoyar y respaldar a las víctimas hasta el final".

Alegría ha relatado que el pasado mes de julio, el Partido Socialista conoció dos testimonios a través de un medio de comunicación y esa misma mañana "se apartó de sus responsabilidades orgánicas" a Paco Salazar y, además, esos testimonios y ese artículo periodístico también provocó el cese inmediato de esta persona dentro de sus responsabilidades en Moncloa.

A partir de ahí se abrió una investigación dentro del Partido Socialista y ha reconocido que "es verdad que no se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria". Tras comentar que lo han reconocido y así lo han trasladado desde el PSOE, ha pedido disculpas por ello y este lunes ha querido volver a disculparse.

FEMINISMO

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría recordado que el PSOE tiene 146 años de historia "trabajando a favor de la igualdad y del feminismo" para dejar claro que no van a admitir "ningún tipo de lecciones ni de la derecha ni de la ultraderecha" de España.

Al respecto, ha asegurado que el Partido Popular y Vox, "la derecha y la ultraderecha en este país, cuando gobiernan, lo primero que hacen es cercenar los derechos de las mujeres y mercadear con los derechos de las mujeres".

Sobre el PSOE ha añadido que lleva muchos años "trabajando siempre" a favor de la igualdad y a favor del feminismo. "En esa misma dirección --ha avanzado-- vamos a continuar y por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista".

En este contexto, ha destacado que el PSOE ha actuado también con "absoluta diligencia en estas últimas 24 horas", cesando a Antonio Hernando, quien formaba parte del equipo de Francisco Salazar.

"Máxima repulsa, máximo rechazo ante cualquier comportamiento machista y, por supuesto, todo nuestro apoyo y refuerzo, lógicamente, hacia las víctimas", ha abundado.

Sobre la posición de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró --que no forma parte de la comisión antiacoso porque es un órgano autónomo-, Alegría ha dicho que "como cualquier hombre, como cualquier mujer que forma parte del Partido Socialista, mantiene la misma posición de absoluta contundencia y de absoluto rechazo ante cualquier comportamiento y ante cualquier conducta machista que, desde luego, no tienen cabida dentro de las siglas de nuestro partido".

También ha añadido que este protocolo y esta comisión antiacoso se puso en marcha este verano y "no hay ningún partido político en España que las tenga en este momento puesta en marcha. Somos nosotros los únicos, el Partido Socialista", ha elogiado.

"No hemos trabajado con la celeridad que se requería y pedimos disculpas, especialmente disculpas a las víctimas, que creo que también es importante y sobre todo trasladarles a ellas nuestro apoyo y nuestro respaldo hasta las últimas consecuencias", ha concluido.

