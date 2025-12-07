Temas del día de EFE Economía del lunes 8 de diciembre de 2025

PRESUPUESTOS 2026

Madrid.- El Congreso debatirá este jueves por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, que todo apunta a que volverá a ser rechazada, una votación que pondrá fin a los trámites previos a los presupuestos y dejará vía libre al Gobierno para presentar las cuentas de 2026.

INDUSTRIA PAPELERA

Madrid.- La Navidad es para el sector papelero español motivo de celebración por partida doble, y es que además de los tradicionales festejos, la demanda de papel y cartón se intensifica en estas fechas impulsada por envases de turrón, cajas de juguetes, libros y, cómo no, cartas a los Reyes Magos.

PESTE PORCINA

Barcelona - El brote de peste porcina africana detectado en el entorno de Barcelona amenaza con tensar un sector que en tres décadas, desde la última peste, ha pasado de pequeñas explotaciones de cerdo para consumo local a unas doscientas empresas que mueven desde Cataluña miles de millones de euros con la exportación.

BPI INFORME

Basilea - El Banco de Pagos Internacionales (PIB) publica este lunes su informe trimestral de diciembre, en el que analiza qué ha ocurrido en los mercados financieros desde septiembre.

G7 TECNOLOGÍA

Montreal (Canadá)- Los ministros de Industria y Tecnología de los países del G7 se reúnen este lunes y martes en Montreal (Canadá) para tratar su colaboración en proyectos de inteligencia artificial, nuevas tecnologías como las cuánticas, y la cadena de suministro para el sector industrial.

CHINA COMERCIO

Pekín - La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de noviembre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que aumentó un 0,1 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

CENTROS DATOS LATINOAMÉRICA

Bogotá - Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina protagonizan una expansión acelerada de infraestructura digital en Latinoamérica, impulsada por el despliegue del 5G, el crecimiento de la computación en la nube y la mayor demanda de procesamiento asociada al auge de la inteligencia artificial (IA).

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Los ministros de Industria de la Unión Europea celebran un consejo en el que abordarán, entre otros temas, la vigilancia de los productos que llegan a la Unión Europea a través del comercio electrónico.

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de la inflación en sus países miembros.

13:00h.- Basilea.- BPI INFORME.- El Banco de Pagos Internacionales (PIB) publica su informe trimestral de diciembre.

América

Montreal (Canadá).- G7 TECNOLOGÍA.- Los ministros de Industria y Tecnología del G7 se reúnen el 8 y 9 de diciembre en Montreal (Canadá) para tratar su colaboración en proyectos de inteligencia artificial, nuevas tecnologías como las cuánticas, y la cadena de suministro para el sector industrial. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos de producción, ventas y exportación de automóviles de Brasil en noviembre. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da los detalles de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de noviembre. (Texto)

Asia

00:50h.- Tokio.- JAPÓN PIB.- La Oficina del Gabinete de Japón publica la revisión de su informe preliminar sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del país para el tercer trimestre del año.

