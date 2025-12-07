Espana agencias

Los protagonistas de la Feria del Automóvil de Valncia: SUV urbano, nuevo y de gasolina

Valencia, 7 dic (EFE).- La vigésimo séptima edición de la Feria del Automóvil de València, que acoge Feria Valencia hasta mañana, lunes, ha constatado el creciente protagonismo de los vehículos nuevos, especialmente los SUV urbanos con motorización de gasolina.

No obstante, según expositores y compradores, empiezan a ganar terreno con fuerza también los modelos híbridos y electrificados, según han destacado los organizadores de esta feria en una nota de prensa.

Desde su apertura, el viernes, la Feria del Automóvil propone más de 4.000 coches a la venta, con la presencia de 46 marcas oficiales distribuidas en unos 50.000 metros cuadrados de exposición.

Este año, el tipo de vehículo que más atención atrae entre los visitantes es el SUV urbano con motorización gasolina, "por su combinación de practicidad, diseño moderno y precio competitivo en las ofertas de feria", explica la organización, que también subraya el creciente interés por motorizaciones híbridas -híbrido ligero o autorrecargable- y otros modelos electrificados.

Varias marcas presentes en la feria han reforzado su 'oferta verde', viendo en estos segmentos una demanda al alza, un "empuje de los híbridos" que concesionarios y compradores atribuyen a "una conciencia creciente hacia la eficiencia y la sostenibilidad, sin renunciar al confort y la versatilidad que ofrecen los SUV urbanos".

El vehículo nuevo es la tipología más demandada, aunque los propios compradores valoran la "amplitud de oferta y oportunidades" de la feria en el ámbito de los vehículos seminuevos, de ocasión, gerencia y kilómetro 0.

La afluencia de público está siendo "alta desde el primer día", con más de 16.000 visitantes en las dos primeras jornadas de feria, una cifra que duplica la media habitual de las últimas ediciones, salvo la de 2024, marcada por el efecto de una dana que condicionó la demanda y el tipo de visitantes.

"Todo ello ratifica el impulso al mercado de la Feria del Automóvil de València 2025, que llega en un contexto general de recuperación y crecimiento para el mercado automovilístico en la Comunitat Valenciana", según la dirección del certamen.

Además, destaca el aumento hasta noviembre del 44,8 % en nuevas matriculaciones respecto al mismo periodo del año anterior, y un repunte del 8,2 % en operaciones de vehículo de ocasión. EFE

